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CICLISMO
Volta a Catalunya 2026, en directo: etapa final en Montjuïc hoy, en vivo
Sigue en directo la etapa 7 de la Volta Ciclista a Catalunya, con inicio y final en Barcelona
Xavi Turu
34 KM. A META
¡Evenepoel al frente de la carrera! Ya lo hemos dicho, que entre la segunda y tercera subida habría movimientos en cabeza.
36 KM. A META
La fuga ha sido neutralizada. Empiezan los movimientos: Evenepoel y Vingegaard comienzan sus bailes...
38 KM. A META
La fuga está empezando a sufrir y el pelotón cada vez más cerca. Las reiteradas subidas al Castella empiezan a pasar factura: la diferencia es de 20".
40 KM. A META
Brandon McNulty fue el primero en pasar por segunda vez por el Castell de Montjuïc. El segundo grupo va recortando distancias y están a 45".
45 KM. A META
Joao Almeida, que todavía arrastra molestias tras su caída en la jornada de ayer, se ha descolgado del pelotón. Llegó como uno de los favoritos, pero esta edición de la Volta no ha sido para el portugués.
45 KM. A META
Nuevo paso por línea de meta: faltan 6 vueltas.
47 KM. A META
Liam Slock fue el primero en pasar por el Castell de Montjuïc. Mientras que el Team Visma lidera el pelotón.
49 KM. A META
Tras el paso por Montjuïc, la bajada es relativamente peligrosa y los corredores tendrán que ir con cuidado. Son unos 3 km de bajada que dan paso nuevamente a la línea de meta. El pelotón, a 1 minuto.
50 KM. A META
Primer paso por Montjuïc completado por parte de la fuga. En nada lo hará el pelotón.
51 KM. A META
Brandon McNulty, Magnus Cort, Darren Rafferty, Einer Rubio y Liam Slock siguen tranquilos al frente de la etapa. Lo más seguro es que, en un par de vueltas más por Montjuïc, empezaran los movimientos en el grupo grande.
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