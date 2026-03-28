Volta a Catalunya 2026, en directo: etapa 6 entre Berga y Queralt, en vivo

ETAPA 6 DE LA VOLTA A CATALUNYA

¡Muy buenas tardes! Arrancamos la retransmisión en directo de la etapa 6 de la Volta a Catalunya. El pelotón se prepara para enfrentarse a la reina de la presente edición, que abarca un recorrido de 158,2 kilómetros entre Berga y Queralt en el que destaca la presencia de 4 puertos categorizados.