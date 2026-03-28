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CICLISMO
Volta a Catalunya 2026, en directo: etapa 6 entre Berga y Queralt, en vivo
Sigue en directo la sexta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, con inicio en Berga y final en Queralt
Etapa 6 de la Volta a Catalunya 2026: recorrido entre Berga y Queralt, horario, perfil y dónde ver hoy gratis por TV y en directo
Xavi Turu
88 KM. A META
El Team Visma, con Vingegaard a la cabeza, sigue liderando el segundo grupo. Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek) se ha visto obligado a abandonar esta Volta.
92 KM. A META
Ya tenemos consolidada la primera escapada de la jornada con un total de 15 corredores; entre ellos se encuentran Marc Soler, Ciccone y Carapaz. La diferencia respecto al pelotón es de 1:45.
INICIO DE LA RETRANSMISIÓN TELEVISIVA
Menos de 5 minutos para que Teledeporte de paso a la Volta a Catalunya. La jornada también se podrá seguir a través de Esport 3 y de Eurosport
LA PRIMERA DIFICULTAD DEL DÍA
La primera dificultad de la jornada será la ascensión al Coll de la Batallola. Con 11,6 km al 3,2%, este puerto de primera categoría puede abrir brecha en el pelotón antes de la decisiva ascensión al Pradell.
LA CLASIFICACIÓN GENERAL
Tras su imponente victoria en el Coll del Pal, Jonas Vingegaard asaltó el liderato de la clasificación general. El líder del Team Visma afronta las dos últimas etapas con cerca de un minuto de ventaja respecto a Felix Gall y Lenny Martinez, sus principales perseguidores.
129 KM. A META
Los primeros kilómetros de la jornada de hoy ya han dado lugar a una escapada, en la que destacan nombres como Marc Soler, Giulio Ciccone o Nairo Quintana.
ETAPA 6 DE LA VOLTA A CATALUNYA
¡Muy buenas tardes! Arrancamos la retransmisión en directo de la etapa 6 de la Volta a Catalunya. El pelotón se prepara para enfrentarse a la reina de la presente edición, que abarca un recorrido de 158,2 kilómetros entre Berga y Queralt en el que destaca la presencia de 4 puertos categorizados.
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