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Volta a Catalunya 2026, en directo: etapa 6 entre Berga y Queralt, en vivo

Sigue en directo la sexta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, con inicio en Berga y final en Queralt

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La Volta a Catalunya 2026 afronta hoy su etapa reina

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Alberto Teruel

Xavi Turu

Barcelona
El perfil de la etapa 6 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026

El perfil de la etapa 6 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 / Volta Catalunya

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