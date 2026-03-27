En directo
CICLISMO
Volta a Catalunya 2026, en directo: etapa 5 entre La Seu d'Urgell y Coll de Pal, en vivo
Sigue en directo la quinta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, con inicio en La Seu d’Urgell y final en La Molina/Coll de Pal
Xavi Turu
24 KM. A META
La caída se propició porque Tom Pidcock estaba en el suelo. El corredor británico, uno de los favoritos en la clasificación general, se topa con este traspié durante el descenso. Los ciclistas afectados en este pequeño 'accidente' han podido continuar sin más problemas.
24 KM. A META
Se rompe el pelotón por la caída y por una avería de Almeida.
Collada Sobirana
Ciccone fue el primero y sumó 10 puntos.
27 KM. A META
Caída en el segundo grupo durante el descenso, con dos corredores del Team Visma afectados que han ido al suelo.
29 KM. A META
Red Bull Bora sigue al frente de un pelotón que está a 1:04.
30 KM. A META
Increíble el descenso del puerto con los corredores que están cogiendo prácticamente los 80 km/h. Ciccone busca coger distancia en esa bajada.
31 KM. A META
Ciccone pasa de nuevo en primera posición por este puerto de Collada Sobirana. El ciclista italiano no solo quiere llevarse el triunfo en esta 5.ª etapa, sino que también busca ese maillot de montaña.
34 KM. A META
Los tres fugados: Ciccone, Piganzoli y Soler empiezan a llegar al tramo final del puerto.
35 KM. A META
Tramo de puerto en el que las subidas están siendo más empinadas. Rubio, finalmente, se ha descolgado y el pelotón está a 1:15.
36 KM. A META
En el grupo a la fuga, Einer Rubio (MOV) parece que está bajando un poco el ritmo de sus compañeros. Vamos a ver si puede seguir o acaba descolgándose.
- El Lamine del futuro: ¿Un desenlace inevitable?
- El Barça valora el fichaje de Joaquín Delgado tras su gran impacto
- Dilema en el Barça con el futuro de Balde
- Ofertón del Atlético a Julián Álvarez para impedir que vaya al Barça
- Oportunidad de oro para Nico González
- A qué hora y dónde ver el Brasil - Francia hoy gratis por TV, online y en directo
- Tomás Roncero estalla tras las palabras de Jota Jordi: 'Si un jugador del Barça hiciese esto...
- Los ridículos del Madrid femenino ante el Barça hartan al club y a la afición