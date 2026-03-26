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CICLISMO
Volta a Catalunya 2026, en directo: etapa 4 entre Mataró y Camprodon, en vivo
Sigue en directo la cuarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, con inicio en Mataró y final en Camprodon
Xavi Turu
87 KM. A META
Fernández y Kudus siguen a lo suyo. El ciclista español y el eritreo continúan firmes en el grupo de fugados de hoy, con una diferencia que sobrepasa los dos minutos (2:05).
Los últimos kilómetros de la etapa 3
No os perdáis los últimos metros de competición en la jornada de ayer a su llegada a Vila-seca. Evenepoel se fue al suelo a falta de 500 metros y, finalmente, Godon acabó por llevarse la etapa 3 de la Volta a Catalunya en un final al esprint.
93 KM. A META
Parece que Fernández y Kudus aceleraron ligeramente y están a 2 minutos respecto al segundo grupo. Se aproximan unos kilómetros de subidas y descensos. La parte más llevadera de la etapa será en el último tramo, cuyo perfil será un poco más llano.
94 KM. A META
Baptiste Veistroffer está sacando mucho rédito a esta Volta a Catalunya 2026: el francés es el actual líder de montaña y ha logrado estar entre los escapados en las cuatro etapas que llevamos de competición. Además, ha liderado todos los pasos puntuables, a excepción de dos esprints.
96 KM. A META
Transcurrida la hora larga de carrera, los ciclistas están pedaleando a un buen ritmo con una velocidad media de unos 40 km/h.
97 KM. A META
Tras coronar este último puerto, Bouwman y Veistroffer se han dejado neutralizar por el pelotón. Los dos fugados van a su ritmo y suben la diferencia a 1:35.
Sant Feliu de Codines
La clasificación y los puntos tras el paso por este puerto:
100 KM. A META
Con la disputa de los últimos 100 kilómetros, en estos momentos la escapada la forman Samuel Fernández (EUS) y Merhawi Kudus (BBH). El segundo grupo a 1:15.
102 KM. A META
Hace apenas unos kilómetros, los corredores pasaron por el punto más alto de la etapa de hoy, después de la cancelación de la subida final a Vallter. El Alt de Sant Feliu de Codines, de categoría dos, lo coronó, para variar y para seguir sumando, el inspiradísimo Veistroffer.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Empezamos esta retransmisión con la etapa 4 de la Volta a Catalunya 2026. La jornada de hoy empezó en Mataró y finalizará, por un cambio de última hora tras la alerta VENCAT, en Camprodón.
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