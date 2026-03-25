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CICLISMO
Volta a Catalunya 2026, en directo: etapa 3 hoy, en vivo
Sigue en directo la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, con inicio en Mont-roig del Camp y final en Vila-seca
Xavi Turu
52 KM. A META
El primer grupo, muy cerca de empezar la subida al tercer puerto de la jornada, el Coll Roig, de tercera categoría.
57 KM. A META
La diferencia de la fuga y el gran grupo sigue variando y es bastante flexible en estos momentos. La caída de hace unos kilómetros ha sido importante cuando prácticamente el pelotón estaba cerca de la cabeza de carrera.
59 KM. A META
Con la caída en el segundo grupo, el grupo de fugados ha visto como el tiempo de margen vuelve a subir y se sitúa en un minuto.
¡Jay Vine abandona!
El ciclista australiano no se lo ha pensado dos veces y se ha subido rápidamente al coche de su equipo después de la caída. Esta edición de La Volta se queda sin Vine (UAD).
63 KM. A META
Entre los afectados por la caída se encuentran Sergi Darder, Joshua Kench, Jay Vine y Leo Bisiaux.
64 KM. A META
¡¡Ojo que hay caída en el pelotón y este segundo grupo queda fragmentado en dos!!
65 KM. A META
Parece que todo vuelve a la normalidad. El segundo grupo vuelve a juntarse y la diferencia con los fugados es de 35".
67 KM. A META
Pablo Carrascosa (EKP) busca acercarse al grupo de cabeza de carrera con una pequeña aventura en solitario.
68 KM. A META
¡¡Ojo, que el pelotón ataca!! Hay un pequeño corte en el grupo grande por el ataque de uno del equipo de Kern Pharma. La diferencia es ahora de tan solo 20".
70 KM. A META
Después de muchos minutos y kilómetros, la diferencia entre la cabeza de carrera y el pelotón es de menos de un minuto. El grupo grande intenta tirar con fuerza para encarar el tercer y último puerto del día, el Coll Roig, con la mínima distancia posible.
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