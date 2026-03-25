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CICLISMO

Volta a Catalunya 2026, en directo: etapa 3 hoy, en vivo

Sigue en directo la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, con inicio en Mont-roig del Camp y final en Vila-seca

Imagen de la etapa 3 de La Volta

Imagen de la etapa 3 de La Volta / @VoltaCatalunya

Xavi Turu

Barcelona
El perfil de la etapa 3 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026

El perfil de la etapa 3 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 / Volta Catalunya

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