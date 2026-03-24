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CICLISMO
Volta a Catalunya 2026, en directo: etapa 2 hoy, en vivo
Sigue en directo la segunda etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, con inicio en Figueres y final en Banyoles
Xavi Turu
3 KM. A META
Lotto Intermarché está a menos de 10" de ser cazados por el segundo grupo. ¡Qué igualdad y qué emoción otra vez!
4 KM. A META
Lipowitz y Almeida, favoritos para esta competición, van muy cortados en el pelotón y podrían perder algún que otro segundo que valdría su peso en oro; veremos.
6 KM. A META
Tras la caída del ciclista alemán, el pelotón vuelve a reagruparse y tiene a tan solo 15" al dúo en cabeza. ¡Máxima emoción con menos de 7 kilómetros para llegar a meta!
7 KM. A META
Uhlig no puede seguir y tiene que abandonar.
8 KM. A META
Veistroffer y Slock están llegando al lugar donde se encuentra la meta: Banyoles, un poco más cerca.
9 KM. A META
Ojo que Henri Uhlig (Alpecin) se ha ido al suelo en el tramo de bajada corriendo con el pelotón. El alemán se está quejando de los hombros y la espalda.
14 KM. A META
Este tramo final de carrera está siendo rapidísimo y al pelotón le está costando más de lo esperado reducir los tiempos y poder alcanzar a los fugados. El plan del equipo Lotto Intermarché sigue viento en popa.
16 KM. A META
El dúo de fugados de Lotto Intermarché sigue a lo suyo y deja al pelotón a 50". Veremos si los velocistas del segundo grupo empiezan a pedalear con más ritmo porque se les están acabando los kilómetros y cada vez queda menos para llegar a Banyoles.
19 KM. A META
Veistroffer y Slock dejan atrás a Uriarte y comienzan su particular excursión en cabeza de carrera. Gran estirada del equipo (LOI).
22 KM. A META
El trío de fugados y el pelotón están a tan solo un minuto. Empieza la emoción, los nervios y las estrategias de los equipos y corredores. La carrera ha dejado atrás la localidad de Santa Pau.
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