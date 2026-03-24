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Volta a Catalunya 2026, en directo: etapa 2 hoy, en vivo

Sigue en directo la segunda etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, con inicio en Figueres y final en Banyoles

Imagen de los escapados en esta etapa 2 de La Volta

Imagen de los escapados en esta etapa 2 de La Volta / @VoltaCatalunya

Xavi Turu

Barcelona
El perfil de la etapa 2 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026

El perfil de la etapa 2 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 / Volta Catalunya

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