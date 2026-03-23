En directo
CICLISMO
Volta a Catalunya 2026, en directo: etapa 1 hoy, en vivo
Sigue en directo la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, con inicio y final en Sant Feliu de Guíxols
Xavi Turu
108 KM. A META
Desde el inicio de la etapa, en Sant Feliu de Guíxols, el terreno ha sido bastante plano con varios kilómetros de falso llano; ahora empieza lo duro con la subida al primer puerto. Siguen los 2' entre la escapada y un pelotón que busca dominar INEOS Grenadiers y NSN Cycling Team.
108 KM. A META
Los fugados ya están empezando la subida al puerto de hoy: espera el Alt de Sant Hilari Sacalm, de primera categoría, con 14,6 kilómetros al 3% con rampas máximas del 8%. Arranca fuerte y con ganas esta primera etapa de La Volta. Veremos quién de los escapados es el primero en coronar y colocarse líder de montaña.
110 KM. A META
Ya tenemos la primera escapada en esta jornada de La Volta: Veistroffer, Unai Aznar, Hugo Aznar, Stites y Burnett ruedan con una diferencia de 2:15 respecto al pelotón.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Arrancamos esta retransmisión con la primera etapa de La Volta Catalunya con inicio y final en Sant Feliu de Guíxols. Esta jornada de hoy lunes cuenta con un recorrido de 172,8 kilómetros y dos puertos categorizados. La jornada inaugural de la ronda catalana se desarrollará en un trazado catalogado como llano a pesar de la presencia del colosal Alt de Sant Hilari, de primera categoría.
- Barcelona - Rayo Vallecano: resumen, resultado y highlights de LaLiga EA Sports
- Real Madrid - Atlético de Madrid: resumen, resultado y goles de Liga EA Sports
- El lío que Deco quería evitar en la portería del Barça: el dilema de fichar a Remiro
- ¡El CTA se carga a Pulido Santana tras sus declaraciones sobre Real Madrid TV!
- Piernas frescas para LaLiga
- Cubarsí vuelve a llamar la atención: líder silencioso del Barça con 19 años y otra vez a su mejor nivel
- Histórico Pep Guardiola en el Manchester City: título número 40 en su carrera como entrenador y cierra brecha con Sir Alex Ferguson
- El 1x1 del Barça contra el Rayo Vallecano al descanso