Volta a Catalunya 2026, en directo: etapa 1 hoy, en vivo

¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!

Arrancamos esta retransmisión con la primera etapa de La Volta Catalunya con inicio y final en Sant Feliu de Guíxols. Esta jornada de hoy lunes cuenta con un recorrido de 172,8 kilómetros y dos puertos categorizados. La jornada inaugural de la ronda catalana se desarrollará en un trazado catalogado como llano a pesar de la presencia del colosal Alt de Sant Hilari, de primera categoría.