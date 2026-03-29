CICLISMO

Volta a Catalunya 2026: calles cortadas y afectaciones al tráfico hoy en Barcelona

La etapa 7 de la Volta a Catalunya provocará restricciones en la circulación a lo largo de este domingo 28 de marzo

La Volta a Catalunya 2026 cierra el telón este domingo 29 de marzo en Barcelona / EFE

Alberto Teruel

Barcelona

Barcelona se prepara para acoger el colofón final de la Volta Ciclista a Catalunya. Este domingo 28 de marzo, la Ciudad Condal se volverá a vestir de gala para recibir al pelotón en el desenlace de la ronda catalana, que contará con el tradicional recorrido de 95,1 kilómetros en el que el circuito final de Montjuïc volverá a ser el gran protagonista.

Si bien es cierto que todavía queda una jornada por delante, Jonas Vingegaard llegará a Barcelona sabiéndose ganador de la presente edición de la Volta a Catalunya. El danés asaltó el liderato en Pal y sentenció su victoria final en Queralt, dejando sin opciones a Evenepoel y aventajando en más de un minuto a Lenny Martinez y a Florian Lipowitz, sus más inmediatos perseguidores.

La llegada del pelotón a Barcelona tendrá una afectación profunda en el tráfico de la ciudad. Una vez se produzca el pistoletazo de salida a partir de las 11:50 horas (CET), quedará prohibida la circulación de vehículos en todas las vías por las que transcurra la jornada final de la Volta a Catalunya.

Jonas Vingegaard a su llegada a meta en la sexta etapa

Jonas Vingegaard a su llegada a meta en la sexta etapa / Volta Catalunya

¿Qué calles estarán cortadas en Barcelona hoy por la Volta a Catalunya?

  • Avinguda de la Reina Maria Cristina
  • Plaça d’Espanya
  • Gran Via de les Corts Catalanes
  • Carrer de Sant Germà
  • Carrer de Mèxic
  • C-31
  • Avinguda de Rius i Taulet
  • Carrer de la Guàrdia Urbana
  • Passeig de Santa Madrona
  • Avinguda de l’Estadi
  • Avinguda de Miramar
  • Carretera de Montjuïc
  • Plaça de la Sardana
  • Avinguda del Castell
  • Passeig del Migdia
  • Passeig Olímpic
  • Plaça de Sant Jordi
  • Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia

¿En qué zonas estará prohibido aparcar en Barcelona hoy por la Volta a Catalunya?

  • Plaça de Carles Buïgas
  • Passeig de l’Exposició
  • Carrer de Joaquim Blume
  • Carrer dels Segons Jocs Mediterranis
  • Carrer de Lleida
  • Avinguda de l’Estadi
  • Avinguda dels Jocs del 92

Horario y recorrido de la etapa 7 de la Volta a Catalunya

Con inicio y final de Barcelona, el recorrido de la etapa final de la Volta Ciclista a Catalunya abarca 95,1 kilómetros y volverá a contar con Montjuïc como gran protagonista. El pelotón deberá realizar siete pasos por el circuito final de la montaña mágica, destacando las siete ascensiones al Alt del Castell de Montjuïc.

El pistoletazo de salida de la etapa 7 de la Volta a Catalunya tendrá lugar a las 11:50 horas (CET), mientras que la llegada está prevista para las 13:59 horas (CET).

