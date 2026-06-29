Vodafone garantiza comunicaciones críticas para la Guardia Urbana en la Gran Salida del Tour

Vodafone pondrá en marcha un proyecto pionero de comunicaciones seguras que permitirá a la Guardia Urbana disponer de un canal de comunicación exclusivo y prioritario durante la Gran Salida del Tour de Francia 2026 -que espera congregar a más de 800.000 aficionados-, asegurando que los equipos desplegados sobre el terreno puedan compartir imágenes en directo y mantenerse conectados con la Sala de Control incluso en los momentos de mayor afluencia de personas.

El piloto –una solución de red 5G Standalone con network slicing– permitirá demostrar cómo las nuevas capacidades de las redes móviles pueden convertirse en una herramienta clave para los servicios de seguridad y emergencia, garantizando comunicaciones fiables cuando más se necesitan y facilitando una mayor coordinación entre los equipos desplegados sobre el terreno.

Gracias a esta iniciativa, los agentes podrán transmitir vídeo en tiempo real desde el lugar de los hechos con más de 40 smartphones, lo que permitirá una toma de decisiones más rápida y una mejor coordinación del dispositivo de seguridad durante el desarrollo del evento.

Con esta iniciativa, Barcelona se sitúa a la vanguardia de la innovación aplicada a la gestión de grandes concentraciones de personas y avanza hacia un nuevo modelo de ciudad más conectada, preparada y segura para acoger eventos internacionales de primer nivel.

"Eventos de esta magnitud ponen a prueba la capacidad de las redes en un espacio muy concentrado de usuarios. Con la primera red 5G Standalone combinada con network Slicing aseguramos que las comunicaciones de los equipos de la Guardia Urbana de Barcelona funcionen con la máxima prioridad y fiabilidad", ha señalado José Miguel García, CEO de Vodafone España.