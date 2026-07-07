Así se vivió el 'Grand Départ' del Tour de Francia en Barcelona desde dentro del Decathlon CMA CGM

El pasado sábado 4 de julio, Barcelona vivió en sus carnes la grandeza del Tour de Francia. Por primera vez en sus 113 años de historia, el 'Grand Départ' de la ronda gala se celebró en la Ciudad Condal, que ofreció un telón de fondo espectacular para el pistoletazo de salida de la que promete ser una de las ediciones más emocionantes de los últimos tiempos.

Más allá de la habitual batalla entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, uno de los grandes focos de interés del Tour de Francia 2026 es el estreno de la estrella en ciernes Paul Seixas. Con apenas 19 años, el corredor de Lyon lidera al Decathlon CMA CGM con el ambicioso objetivo de hacerse un hueco en el podio final de París.

El camino de Seixas y el Decathlon CMA CGM en el Tour, igual que el de los otros 22 equipos participantes, comenzó en Barcelona con una novedosa contrarreloj por equipos que tuvo en cuenta los tiempos individuales de cada corredor de cara a la general. En esta jornada histórica tanto para la ronda gala como para la Ciudad Condal, SPORT tuvo la oportunidad de vivir desde dentro la 'crono' inaugural de la mano del equipo francés.

El Decathlon CMA CGM, durante el 'Grand Depart' del Tour de Francia en Barcelona / EFE

El Decathlon CMA CGM acaparó los focos en el 'paddock'

La magnitud del Tour de Francia quedó patente incluso antes de empezar la primera etapa con una simple visita al 'paddock'. En cada rincón de la zona habilitada en el Parc del Fòrum pasaba algo, y un simple pestañeo podía hacerte perder un momento único.

A pesar de los innumerables estímulos, muchos de los presentes decidieron acercarse al autobús del Decathlon CMA CGM para no perderse un solo detalle de los primeros pasos de Paul Seixas y el equipo en el Tour. Incluso Mark Cavendish, ciclista con más victorias de etapa de la historia de la ronda gala, quiso acercarse para vivir de cerca este momento, aunque desistió al no tardar en ser reconocido por la afición.

Las Van Rysel, listas para la contrarreloj por equipos de Barcelona / A.T.

Parecía reinar la calma tras la marcha del británico pero, sin previo aviso, empezó el movimiento. Los vehículos del Decathlon comenzaron a llegar y a descargar las Van Rysel preparadas para la 'crono' mientras aficionados, fotógrafos y periodistas formaban un pasillo improvisado para abrir paso a los corredores.

El cuarto de los ocho protagonistas en llegar fue Paul Seixas. A paso firme y con la mirada de quien se sabe protagonista del Tour a pesar de su insultante juventud, el diamante en bruto de la escuadra gala fue directo a preparar su primer examen en las calles de Barcelona. A pesar de no encontrarse entre los favoritos del día, era importante empezar la 'Grande Boucle' ofreciendo una buena imagen.

Paul Seixas, en su llegada al 'paddock' del Decathlon CMA CGM / A.T.

Mientras los corredores comenzaban su preparación de cara a la desafiante contrarreloj por equipos, Jean-Baptiste Quiclet nos recibió para ofrecernos algunos detalles adicionales sobre la preparación del Decathlon CMA CGM de cara a la presente edición del Tour. Más allá de querer destacar el acierto de la elección de Barcelona como sede del 'Grand Départ', el director de rendimiento del equipo se mostró ambicioso no solo respecto a las aspiraciones de Seixas, también sobre las posibilidades de Olav Kooij de apuntarse alguna victoria al 'sprint'.

Una afición entregada a lo largo de 19,6 kilómetros

Una vez terminada la visita al 'paddock', el Decathlon CMA CGM nos abrió las puertas de uno de sus coches para poder recorrer el mismo trazado al que posteriormente se enfrentarían Seixas y el resto del equipo. Poco importó el calor infernal que azotó a Barcelona en aquellas horas, pues cerca de 120.000 asistentes se repartieron a lo largo del recorrido para construir un ambiente a la altura de la gran carrera del calendario ciclista.

La afición se hizo notar a lo largo del recorrido del 'Grand Départ' del Tour en Barcelona / A.T.

Con la única excepción de un tramo inicial especialmente castigado por el sol, la afición se hizo notar a lo largo y ancho de los 19,6 kilómetros de la 'crono', que llevó a los equipos del Fòrum a Montjuïc por avenidas rápidas y monumentos emblemáticos con las desafiantes rampas de la 'muntanya màgica' como colofón final.

Noticias relacionadas

Como no podía ser de otro modo, el grueso de espectadores se concentró en los últimos kilómetros, animando a los aspirantes a la victoria a ofrecer un 'plus' cuando las fuerzas parecían flaquear. El gran triunfador del día fue Jonas Vingegaard, flamante maillot amarillo más de 1.000 días después, pero el Decathlon CMA CGM hizo su papel y consiguió establecer unas bases sólidas de cara a unas tres semanas de competición en las que apuntan a ser protagonistas.