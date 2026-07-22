Así se vive el Tour cuando se apagan las cámaras: un fin de semana con el Tudor Pro Cycling Team

Viernes 17 de julio, cerca de las seis de la tarde. Después de completar una etapa que supera los 200 kilómetros de recorrido y alcanza los 2.400 metros de desnivel positivo, los ciclistas del Tudor Pro Cycling Team se suben al autobús para volver a tomar la carretera. Como el resto de equipos que forman parte de la presente edición del Tour de Francia, apenas disponen de unas pocas horas para regresar al hotel, recuperar fuerzas, cenar y encerrarse en sus respectivas habitaciones antes de afrontar una nueva jornada maratoniana. Un desafío que les acompaña a lo largo de las tres semanas de competición.

La dureza del Tour no radica solo en lo que muestran las cámaras de televisión, pues la exigencia a la que se someten los corredores va mucho más allá de las cinco o seis horas diarias que se pasan pedaleando. Los compromisos previos y posteriores a cada etapa, el tiempo en carretera o el hecho de tener que hacer y deshacer maletas cada día, sumados a la presión inherente de competir en el Tour de Francia, construyen uno de los mayores desafíos físicos y logísticos del deporte profesional.

De la mano del Tudor Pro Cycling Team, SPORT pudo conocer de primera mano esta exigente rutina, que viene acompañada de un enorme despliegue de efectivos con el único objetivo de que los ocho corredores puedan competir, recuperarse y afrontar cada jornada en las mejores condiciones posibles.

El Tudor Pro Cycling Team, durante la etapa 14 del Tour de Francia 2026 / Tudor Pro Cycling Team

La etapa termina, el trabajo continúa

En línea con el lema 'Born to Dare' (nacidos para atreverse), Marc Hirschi encabezó una nueva jornada positiva para el equipo después de pasarse gran parte de la carrera escapado. La presencia del suizo en la escapada, después del intento protagonizado por Julian Alaphilippe el miércoles, explica la mejora que experimentó el Tudor respecto a la primera semana de competición, aunque también pasa factura. Los corredores llegaron al hotel cercano a la localidad francesa de Mulhouse extenuados, pero el cansancio no les impidió atender durante varios minutos a la entregada afición que les esperaba.

Tan importante como el desempeño de los propios ciclistas es el trabajo previo y posterior realizado por los diferentes miembros del equipo. Este empieza en el camión que almacena y transporta las bicicletas BMC que utiliza el Tudor Pro Cycling Team, que son revisadas, limpiadas y ajustadas después de cada jornada. "Las bicicletas se adaptan cada día a las necesidades de la jornada y del propio corredor, que puede ajustarla al milímetro enviándonos sus peticiones a través de una aplicación", nos explica uno de los mecánicos del equipo.

Las bicicletas del Tudor Pro Cycling Team / A.T.

El vehículo encargado de transportar las BMC a lo largo del recorrido de la ronda gala cuenta con capacidad para albergar 45 bicicletas, aunque de cara al Tour se han destinado tres por ciclista: la utilizada en carrera y dos de repuesto. "Si sucede cualquier inconveniente, el corredor puede cambiar inmediatamente su bicicleta por otra exactamente igual -transportada por los dos coches que siguen al equipo a lo largo de la jornada-, mientras que la bicicleta dañada se guarda en el coche para que nosotros podamos realizar los ajustes necesarios una vez finalizada la etapa".

Mientras los mecánicos ultiman los preparativos, un chef prepara la última comida del día para los ciclistas. "Nuestro trabajo es asegurarnos de que los corredores tengan la energía suficiente para completar cada una de las 21 etapas. Para conseguir nuestro objetivo, estamos en contacto permanente con los chefs para encontrar la comida más sabrosa y nutritiva posible y evitar que los corredores se cansen de comer siempre lo mismo, porque no van a querer alimentarse únicamente de arroz, pasta y pollo durante 21 días", nos explica Simon Wallis, nutricionista del equipo. En el caso particular de la noche del viernes, el menú se cerró con unas crèmes brûlées.

El chef del Tudor Pro Cycling Team termina uno de los menús / A.T.

El plan para enfrentarse a la montaña

Suena el despertador y empieza un fin de semana especialmente duro para el pelotón, con dos etapas de montaña en el horizonte. La preparación para este tipo de jornadas supone un cambio importante en la rutina del equipo que empieza por el desayuno. "Hoy era un día de máxima exigencia, así que hemos aumentado las cantidades. Marco Haller, por ejemplo, ha desayunado 350 gramos de pasta con huevos revueltos y seis o siete tortitas con sirope para poder tener energía suficiente. Durante la carrera, cada ciclista dispondrá de tres geles por hora para cubrir los carbohidratos, y una vez acabada se tomarán el batido de proteínas antes de la cena".

Una vez obtenidas las fuerzas necesarias para enfrentarse a algunos de los puertos más duros del Tour como el Grand Ballon o el Col du Haag, llega el momento de acudir al paddock. Como es habitual, Julian Alaphilippe es uno de los principales focos de atención, aunque al tratarse de una localidad fronteriza con Suiza hubo muchos aficionados helvéticos que se acercaron a animar a Marc Hirschi y a Yannis Voisard, el hombre fuerte en la general para el Tudor.

Julian Alaphilippe y Yannis Voisard atienden a los aficionados / A.T.

Antes de la disputa de la etapa, los ciclistas regresan al autobús para escuchar el plan trazado por Addy Engels, director deportivo que trabajó para el Team Visma durante más de una década y que ahora está en las filas del Tudor Pro Cycling Team. Si bien es cierto que no acostumbra a escatimar en detalles, la jornada entre Mulhouse y Le Markstein dejaba poco margen para estrategias complejas. "Intentaremos aguantar a la fuga y que Yannis pueda mejorar su posición en la general. Las piernas mandarán", nos confesaba.

Una vez estuvo todo preparado, mientras los ciclistas acudían a la salida el Tudor nos abrió las puertas de uno de sus vehículos para poder vivir desde dentro una de las grandes etapas del Tour. Como es habitual en el mayor escenario ciclista, la presencia de los aficionados fue constante a lo largo de los 155,3 kilómetros del recorrido, aunque el grueso de ellos se concentró en el Col du Haag y en los kilómetros finales.

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La afición, omnipresente a lo largo de la jornada / A.T.

En la jornada del sábado no se llegaron a cumplir los objetivos, pues a pesar de que Hirschi y Storer resistieron en la fuga, Voisard no pudo mejorar su posición en la general. Sin embargo, sí que se sentaron unas buenas bases para el domingo, momento en el que el suizo rindió por encima de las expectativas en el Plateau de Solaison para pasar de la 17ª a la 11ª posición en la general y rematar la faena en la 'crono' del martes asaltando el top-10. Todavía quedan unos largos y duros días por delante, pero el hecho de tener a Voisard entre los mejores del pelotón evidencia los frutos de un trabajo 'invisible' que comienza mucho antes de que los corredores tomen la salida.