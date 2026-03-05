Visma: fábrica de sprinters clasicómanos

A los grandes nunca hay que darles por muertos. Por muy crítica que sea la situación, una vez te pones el casco y empiezas a dar golpe de pedal, todo se olvida y lo verdaderamente importante pasa a ser la competición y dicha carrera. Los últimos tiempos en el Team Visma – Lease a Bike están siendo convulsos, pero victorias como la de Matthew Brennan en la Kuurne – Brussel – Kuurne demuestran que las “abejas amarillas” aún tienen mucho por dar como han hecho en los últimos años.

Uno de los puntos fuertes del Visma en los últimos tiempos han sido sus hombres rápidos. Pero no unos hombres rápidos cualesquiera, sino corredores veloces y que les gustan las piedras, las clásicas. El primero fue Wout Van Aert -ido a menos, eso sí-, que dio paso a un Olav Kooij que -no obstante- se marchó ante la aparición del británico Matthew Brennan, quien le está dando la razón.

Wout van Aert

Poco queda por decir sobre Wout van Aert. 10 victorias de etapa en el Tour de Francia y maillot de los puntos en 2022, y vencedor en Strade Bianche, Milán – San Remo, Omloop, Gante – Wevelgem, Amstel, E3 Saxo, etc.

Un corredor cuyos mejores años parecen haber pasado, entre múltiples problemas físicos, pero que todavía deja píldoras de una calidad privilegiada sobre el sillín. Su talento en los sprints ya es historia y ha dejado este espacio en buenas manos, pero su especial olfato en las piedras sigue intacto. Además, las etapas rompepiernas cada vez se le adaptan mejor, como ya demostró en la última etapa del pasado Tour de Francia en Montmartre.

Olav Kooij

El primer sucesor de van Aert en los esprints del Visma. Echó la puerta abajo en 2022, empezando a ganar en carreras importantes como UAE Tour o París – Niza. No obstante, su primera victoria en una Gran Vuelta fue en 2024, en la 9ª etapa del Giro de Italia. Con un papel más discreto en las clásicas respecto a Wout van Aert, ha demostrado que se maneja bien en ellas, logrando buenos resultados -aunque más discretos- como un 8º puesto en Milán – San Remo, un 6º en Gante – Wevelgem y, sobre todo, su 2º lugar en la Kuurne – Brussel – Kuurne del año pasado.

Sin embargo, ante la impactante aparición del británico Matthew Brennan y la consecuente pérdida de peso dentro del equipo junto a la importante oferta que le hizo el equipo Decathlon, el ciclista holandés de 24 años optó por abandonar la estructura neerlandesa.

Matthew Brennan

Para algunos considerado el sucesor de su compatriota Mark Cavendish, su debut el año pasado en el WorldTour fue importante. Sin ir más lejos, sus primeras victorias en una carrera de la máxima categoría fueron en La Volta a Catalunya, donde logró dos (etapas 1 y 5) y un 2º puesto. Un total de 13 victorias en 2025, consiguiendo también su primer triunfo en una clasificación general, en el Tour de Noruega. En el presente año, ya suma dos triunfos: etapa en Tour Down Under y Kuurne – Brussel – Kuurne.

Noticias relacionadas

En cuanto a su presencia en las clásicas, la victoria del pasado domingo fue la primera en este tipo de carreras y ‘maquilló’ el abandono del día anterior en Omloop. Asimismo, supuso la segunda victoria en 3 años del Team Visma en Kuurne. Sin duda, fue un golpe encima de la mesa para un ciclista que hasta entonces había tenido una participación muy discreta, tras correr la temporada anterior en Omloop (69º) y París – Roubaix (44º).