LA VUELTA
Vingegaard, desde Vigo: "La gente en La Vuelta protesta por una razón"
El líder de la ronda española asegura que los que se manifiestan por la presencia del equipo de Israel en el pelotón «necesitan desesperadamente ser escuchados»
R.V.
El danés Jonas Vingegaard (Visma), maillot rojo de la Vuelta, sobre las protestas que están marcando la ronda española que «la gente lo hace por una razón, ya que es terrible lo que está pasando».
El doble ganador del Tour de Francia, que se aloja en Vigo junto a su equipo durante la jornada de descanso antes de afrontar la etapa del martes entre Combarro y Mos, fue preguntado sobre las protestas propalestinas en el canal danés TV2, en el que explicó su punto de vista, según refleja L'Equipe.
«La gente lo hace por una razón. Es terrible lo que está pasando. Creo que quienes protestan quizás quieran expresarse y que quizás sean los medios de comunicación quienes les den la palabra. Quizás por eso lo hacen», dijo antes del inicio de la decimoquinta etapa.
El ciclista danés recalcó que «es una pena que esto esté sucediendo aquí». «Creo que muchos ciclistas lo pensamos así, pero creo que necesitan desesperadamente ser escuchados», comentó.
