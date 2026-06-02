Vingegaard reinó en el decepcionante Giro de Pellizzari y Enric Mas

El domingo terminó una nueva edición del Giro de Italia que no dio pie a demasiadas sorpresas. En los días previos a la carrera, ciclistas importantes como Joao Almeida o Mikel Landa se cayeron de la lista y allanaron el camino de Jonas Vingegaard hacia la conquista de su primer Giro de Italia. Asimismo, había otros que podrían haber hecho oposición, pero se mostraron realmente lejos del nivel que se les podía esperar. Como en cada Gran Vuelta, hubo ciclistas con rendimientos positivos y otros decepcionantes.

Notas positivas

Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike)

El danés dominó el Giro con puño de hierro. De esta manera, ya ha ganado las 3 grandes vueltas: Giro, Tour y Vuelta. En ningún momento dio opción a sus principales competidores y ya en la etapa del Blockhaus demostró que la alta montaña sería suya. 5 victorias parciales y la clasificación general es el resultado final de un Vingegaard que, a un mes de inicio del Tour en Barcelona, se vuelve a postular como el principal rival de Tadej Pogacar por el ‘maillot jaune’. ¿Será suficiente? Ya se verá, pero esta versión del danés puede asegurar una bonita pelea.

Jonas Vingegaard termina el Giro de Italia 2026 en lo más alto de la clasificación general / EFE

Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious)

Eulálio fue, sin duda, la revelación del Giro. Claro está que, sin el abandono por caída de Santiago Buitrago, su carrera habría sido bastante diferente. La accidentada etapa 5 con final en Potenza nos regaló un bonito duelo entre el portugués e Igor Arrieta del que ambos salieron vencedores. El español, como vencedor de la etapa, y el luso, como nuevo líder de la carrera. Vistió la ‘maglia rosa’ durante 10 etapas y lo hizo con honores. Siempre se mostró en primera línea de batalla y, cuando tocó, se defendió como gato panza arriba como en la ‘crono’ de la etapa 10. Sin embargo, el valle de Aosta se le hizo cuesta arriba (nunca mejor dicho) y claudicó ante Vingegaard. No obstante, en el tramo final de Giro se mostró muy combativo y defendió su top-10 con honores. 6ª posición en la clasificación general y líder de los jóvenes.

Paul Magnier (Soudal Quick – Step)

3 etapas del Giro de Italia, primer líder de la carrera y vencedor de la clasificación de los puntos. Este es el resultado del Giro del joven Paul Magnier, que se consolidó como una alternativa más que fiable en los ‘sprints’ masivos para su compañero Tim Merlier. Además, 3º y 5º en otras dos etapas. Antes del inicio del Giro, su nombre estaba en las quinielas, aunque por detrás de Jonathan Milan o Dylan Gronewegen. Pues bien, los desbancó con unos watios poderosísimos y con la inestimable ayuda de un Jasper Stuyven formidable. El francés, a sus 22 años, se presenta como otro de los grandes nombres de presente y futuro del ciclismo francés. Puede levantar pasiones y desatar la locura máxima en los próximos Tour de Francia.

Jhonatan Nárvaez (UAE Team Emirates – XRG)

Hat-trick de victorias parciales del ecuatoriano en este Giro. Junto a Igor Arrieta, fue la gran salvación para un UAE al que se le torció la carrera en la etapa 2, todavía en tierras búlgaras, con los abandonos por lesión de Jay Vine, Marc Soler y Adam Yates. Fue llegar a territorio italiano, y prácticamente ganar una detrás de otra. En una semana y poco, tres triunfos a la saca; 2 de ellos, en finales al ‘sprint’ y otra, en una etapa de media montaña ideal para ‘navajeros’ como él. Incluso, se metió de lleno en la pelea por la clasificación de los puntos, llegando a vestir el maillot de líder. Sin embargo, una inoportuna enfermedad le apartó de la carrera en la penúltima etapa, finalizando un Giro excelente de la forma más triste posible.

Notas negativas

Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – Hansgrohe)

Era la principal esperanza italiana, por delante de hombres de la talla de Giulio Ciccone o Damiano Caruso, y pinchó. 21ª posición final en la clasificación general para un Pellizzari que estuvo muy lejos de brillar como en otras ocasiones. Venía de hacer una buena preparación, ganar el Tour de los Alpes y finalizar 3º en la Tirreno – Adriático. Sin embargo, en el Giro siempre fue a contracorriente, no estuvo a gusto. Y eso que se supone que era el principal líder del equipo, un poco por delante de su compañero Jai Hindley. Durante la mayor parte de la carrera se mantuvo en el top-10, aunque lejos del podio, y finalmente ‘petó’ en la etapa 19 con la ascensión final en Carì. Llegó a más de 18 minutos de Vingegaard y cayó drásticamente en la general. A priori, no se le espera en ninguna grande más esta temporada.

Enric Mas (Movistar Team)

La gran decepción a nivel nacional. Venía de competir muy poco tras mucho tiempo parado debido a la lesión sufrida en el Tour del año pasado. Se hizo el cambio en el calendario de correr Giro en lugar de Tour, pero no funcionó. El error del propio Enric fue declarar en la previa a la carrera que el objetivo era el podio. En las quinielas, nadie le ponía entre los candidatos, pero él mismo se generó unas expectativas que se vio que fue un error. Llegó la etapa 7, el Blockhaus y drama: a 5:47 de Vingegaard y adiós a la general. A continuación, apostó por ir a por etapas, pero a excepción de la etapa 11 en la quedó 2º por detrás de Nárvaez, no se le vio con buenas piernas y estuvo bastante lejos de pelear por victorias de alta montaña, a diferencia de su compañero Einer Rubio. Habrá que ver cómo estará en La Vuelta a España.

Enric Mas, en la Volta a Catalunya / Siu Wu / EFE

Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets)

El experimentado sprinter neerlandés era uno de los grandes reclamos de la carrera. Tras perder la invitación al Tour de Francia y todo el circo que se montó alrededor, era su oportunidad de demostrar que Christian Prudhomme y su equipo se habían equivocado. Pero nada de nada. Pocas opciones reales de victoria en los finales masivos, siendo un 3r puesto el mejor resultado. Mucha paja, pero poco grano. Tras muy buenos resultados en las clásicas de primavera resueltas al sprint, las expectativas eran importantes y han defraudado bastante.

António Morgado (UAE Team Emirates - XRG)

Era una de las grandes bazas de su equipo para lograr victorias parciales. Sobre todo, tras los importantes abandonos que sufrió su escuadra. Pero estuvo desaparecido, se le vio poquísimo en carrera. En más de una jornada intentó meterse en fuga, pero nunca fructiferó. Además, siempre era de los últimos en llegar a meta, cuando se le presuponía una mayor fuerza. Sin duda, una de las principales decepciones, y más tras un buen inicio de temporada con alguna victoria y resultados notables en las clásicas de primavera.