CICLISMO
Vingegaard reina en la Volta a Catalunya y ya apunta al Giro de Italia: "Soy optimista, creo que puedo hacerlo aún mejor"
Tras un inicio de año impecable, el líder del Team Visma pone el foco en el que considera su "principal objetivo" de cara a 2026
Jonas Vingegaard reinó sin oposición en la Volta Ciclista a Catalunya 2026. El jefe de filas del Team Visma toma el relevo de Primoz Roglic en el trono de la ronda catalana haciendo gala de su superioridad, aventajando en cerca de minuto y medio a Lenny Martínez y a Florian Lipowitz y dejando muy atrás al que estaba llamado a ser su gran adversario en la presente edición, Remco Evenepoel.
La llegada a Barcelona confirmó el triunfo final de un Vingegaard que se sabía ganador desde hace varias jornadas. Fuera del radar en las etapas inaugurales, el esperado paso al frente del danés tuvo lugar en la montaña, asestando un 'hachazo' a Remco y al resto de adversarios en el Coll del Pal y dejando su victoria final prácticamente vista para sentencia en el Santuari de Queralt.
Después de unos primeros meses del año complicados por culpa de una caída y un posterior episodio de enfermedad, Vingegaard ha empezado su temporada particular de la mejor manera posible. Su imponente victoria en una edición de la Volta plagada de estrellas se añade a la conquista de la prestigiosa París-Niza, en la que tampoco tuvo rival tras el abandono de Juan Ayuso.
Sin apenas tiempo de digerir su victoria en La Volta, Vingegaard ya pone el foco en el que se presupone su gran objetivo de la presente temporada. Sellada su aventura en tierras catalanas, el danes se apartará de la competición para preparar concienzudamente el Giro de Italia.
El Giro de Italia, un billete hacia el Olimpo ciclista
Durante su comparecencia ante los medios tras la última etapa de la Volta a Catalunya, Vingegaard no escondió su ambición respecto a la 'Corsa Rosa'. "Soy optimista con el Giro de Italia. Para ser sincero, creo que lo puedo hacer aún mejor (que en la Volta)".
Vingegaard, que no se cortó en el momento de afirmar que el Giro de Italia es "su principal objetivo", tiene una cita con la historia a partir del próximo 8 de mayo. En caso de lograr llegar a Roma vestido de rosa, el danés se convertiría en uno de los pocos ciclistas que pueden presumir de haber conquistado las tres grandes vueltas.
Ganador del Tour de Francia en 2022 y 2023 y de la Vuelta a España en 2025, Vingegaard se estrenará este año en el Giro con el objetivo de presumir de una hazaña reservada para unos pocos elegidos. Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil y Alberto Contador destacan en una prestigiosa lista de la que Pogacar todavía no forma parte.
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