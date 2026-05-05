Vingegaard persigue en el Giro la hazaña que aún se le resiste a Pogacar

Jonas Vingegaard se prepara para entrar en el Olimpo del ciclismo. El jefe de filas del Team Visma destaca como gran estrella entre el elenco de participantes del Giro de Italia, carrera en la que participará por primera vez en busca de un hito del que solo pueden presumir unos pocos elegidos.

Después de una última temporada algo irregular a pesar de la victoria en la Vuelta a España, Vingegaard parece haber recuperado su mejor nivel en 2026. Si bien es cierto que el danés empezó el año con mal pie tras una caída durante un entrenamiento y su posterior proceso de enfermedad, no dio opción a sus rivales ni en la París-Niza ni en la Volta a Catalunya, las dos únicas carreras en las que ha participado hasta la fecha.

Desde que la Volta cerrase el telón el pasado 29 de marzo, Vingegaard ha entrenado sin descanso en la alta montaña con un único objetivo entre ceja y ceja: la conquista del Giro de Italia. El líder del Visma ya partía como gran favorito desde que anunció su participación en la 'Corsa Rosa', y las sonadas ausencias de ciclistas de la talla de Joao Almeida, Mikel Landa o Richard Carapaz parecen allanar inevitablemente su camino hacia la codiciada 'Maglia Rosa'.

Se despeja el camino de Vingegaard en el Giro de Italia / EFE

A pesar de su innegable papel de favorito, Vingegaard primero tendrá que lidiar con un durísimo recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado en el que se encuentran algunos de los puertos más colosales del calendario. Tampoco correrá solo, y el ídolo local Giulio Pellizzari se postula como el principal candidato a torpedear sus aspiraciones de victoria.

Más allá del prometedor ciclista del Red Bull-BORA, existen otros corredores con capacidad de dinamitar la carrera. Entre ellos destaca Adam Yates, que lidera al UAE Team e intentará mantener la dinastía a la que su hermano Simon dio comienzo en 2025, pero también perfiles escaladores como el de Felix Gall, el 'renacido' Egan Bernal y un Enric Mas que se estrena en el Giro sin la presión de tener que lidiar con el Tour, que en los últimos años le ha traído más alegrías que desgracias.

Egan Bernal, uno de los principales rivales de Vingegaard en el Giro de Italia / EFE

Un hito del que no puede presumir Pogacar

Ganador del Tour de Francia en 2022 y 2023 y de la Vuelta a España en 2025, si Vingegaard consigue conquistar la presente edición del Giro de Italia podrá presumir de una hazaña reservada para unos pocos elegidos. Si el danés llega a Roma vestido de rosa, se incorporará al prestigioso grupo de ganadores de las tres 'Grandes Vueltas'.

Jonas Vingegaard, en el podio improvisado final de Vuelta. / VISMA TEAM

El club de la triple corona cuenta actualmente con siete integrantes, que serán ocho si Vingegaard cumple los pronósticos. El encargado de inaugurarlo fue el legendario Jacques Anquetil, cinco veces ganador del Tour de Francia, y los míticos Eddy Merckx y Bernard Hinault no tardaron en unirse. Esta lista también cuenta con un representante español, Alberto Contador, que se convirtió en el primer ciclista del siglo XXI en culminar la gesta.

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Quien no puede presumir de este hito es Tadej Pogacar, el gran rival de Jonas Vingegaard. El 'Pequeño Príncipe' conquistó el Giro de Italia en 2024 y ha ganado el Tour de Francia en 4 ocasiones, pero la Vuelta a España no figura en sus imponentes vitrinas. Tampoco ha mostrado especial urgencia por conseguirla, ya que su primera y única participación se remonta al ya lejano 2019.