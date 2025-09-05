Vingegaard: "Me hubiera gustado ganar, pero Almeida estuvo muy fuerte"

El danés Jonas Vingegaard, líder de la Vuelta, lamentó no haber podido cumplir su sueño de ganar en el Angliru y admitió que el portugués Joao Almeida "estuvo fortísimo" y mereció la victoria.

"Me hubiera encantado ganar hoy. Hicimos todo lo posible para tener opción, pero, siendo sincero, creo que João Almeida mereció la victoria. Estuvo fortísimo y yo hice lo que pude", señaló Vingegaard en la meta del Angliru.

Una derrota ante su rival en la general que dejó un poso amargo en el danés, quien detectó la maniobra ganadora del UAE en la subida al coloso asturiano.

"Estoy un poco decepcionado por no haber podido ganar en el Angliru. Ya en la penúltima subida sabía que Almeida quería ir a por la victoria porque puso a su equipo al frente, y lo hicieron estupendamente. Mi equipo también lo hizo de maravilla, tirando todo el día", dijo.

También lamentó el maillot rojo de la Vuelta no haber podido brindar la etapa a sus compañeros del Visma: "Me da un poco de pena por mis compañeros no haber podido rematar. Ahora tengo que centrarme más en Joao Almeida que en los demás, así que puedo estar contento.

"Pero como dije, me hubiera encantado ganar hoy por mis compañeros, por mi familia. Es el Angliru, es una subida muy especial, y a cualquiera le encantaría ganar aquí", concluyó.