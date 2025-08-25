Vingegaard: "Hoy no tenía opción de ganar"

Jonas Vingegaard se ha quedado cerca de repetir victoria, pero al contrario de ayer, cuando tuvo un plus final para superar a Ciccone, hoy no ha tenido fuerzas suficientes. "Hoy no tenía opción de ganar", ha dicho, para a continuación explicar que "estaba sufriendo mucho a rueda de Pedersen. No veía la manera de pasarle".

Pese a ello, el actual líder de La Vuelta se ha mostrado "contento" por su tercera posición, ya que fue "un día difícil" encima y bajo de la bici (tras el robo sufrido esta madrugada) con un final "duro y difícil" en las rampas exigentes del 5% de la localidad italiana de Ceres.

Quería deshacerse del maillot rojo

Pese a mostrarse "contento" por haber retenido el maillot de líder un día más, el ciclista danés aseguró que "el objetivo en la etapa no era mantener el maillot rojo". "Seguir con el maillot rojo no era el objetivo principal antes de la etapa, pero ahora estoy contento de seguir primero en la general. Al final luché delante con los principales rivales, pero si se hubiese producido una escapada sin peligro la hubiéramos permitido", señaló Vingegaard.

El doble ganador del Tour explicó su ambición de pelear por la bonificación "al estilo Pogacar" en el esprint intermedio. "No diría que la intención fuese luchar por los 2 segundos de bonificación que estaban en juego, pero cuando fue Ciccone con esa intención dudé y me decidí a esprintar. Siempre es mejor ganar tiempo y no perderlo", comentó.

Un día con altibajos

Por otra parte, Vingegaard lamentó la baja de su compañero Zingle y el robo de bicicletas del que fue víctima la pasada madrugada el equipo Visma. "Vamos a echar mucho de menos a Zingle, ha sido una pena su retirada. La otra mala noticia fue el robo de las bicicletas. Menos mal que pudimos tener a punto las bicicletas gracias al gran trabajo de los mecánicos", concluyó.