Vingegaard, tras la etapa neutralizada por las protestas: "La Policía ha hecho un gran trabajo"

Hoy era un día especial para Jonas Vingegaard. Como él ha contado en el micrófono de 'Eurosport' tras la etapa, hoy era el cumpleaños de su hijo pequeño de un año. "Está claro que queríamos ganar hoy. Es el cumpleaños de mi hijo, cumple un año y quería dedicarle esta victoria en el día de hoy", ha explicado apenado, ya que "tenía el deseo de ganar hoy". "Hemos trabajado todo el día para ello y al final no hemos tenido opción de disputar la etapa. Ha sido una pena", ha manifestado.

No obstante, ha reconocido el trabajo de la policia, que ha evitado males mayores en el final de la etapa. "Creo que la policia ha hecho un gran trabajo. La primera vez que hemos pasado por la línea de meta ya se veía cierta agitación, ya sabíamos cuál era la situación pero nosotros hemos seguido la ruta", ha relatado el danés, que ha vivido otro momento tenso en la segunda subida al alto del Vivero: "Hemos tenido otro intento de bloquear la carrera en el segundo paso por el Vivero, pero durante el resto de la etapa hemos estado tranquilos".

Objetivo final: intentar ganar tiempo en la CG

Después de conocer entre el Vivero y Pike que no había opción de disputar la etapa, tenía intención de tomarse el tramo final con más relajación pero la idea de Pidcock se ha interpuesto. "Venía un poco decepcionado y no iba a hacer nada en el Pike, pero se ha movido Pidcock y he tenido que ir detrás de él", ha contado. El líder del Visma - Lease a Bike ha proseguido explicando su plan en los kilómetros finales mano a mano con el británico: "A partir de ahí, hemos tenido buena colaboración, intentando sacar el mayor tiempo posible a los demás favoritos. Luego ya no había necesidad de nada más, porque ya no había ganador de etapa y, por lo tanto, no había motivo para pelear entre los dos y sí por intentar ganar el mayor tiempo posible".