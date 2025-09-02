Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Vingegaard: "Espero mantener el maillot rojo hasta Madrid"

El nuevo líder de La Vuelta se mostró muy contento por volver a vestir el maillot rojo

Miguel Indurain ha entregado el maillot rojo a Jonas Vingegaard

Miguel Indurain ha entregado el maillot rojo a Jonas Vingegaard / X / Visma

EFE

El danés Jonas Vingegaard (Visma), nuevo líder de la Vuelta, se mostró muy contento por volver a vestir el maillot rojo, prenda que espera "mantener hasta Madrid". "Estoy súper contento de volver a llevar el maillot rojo, es realmente increíble. Siempre me alegra tener la roja, este es uno de los maillots más bonitos del ciclismo, así que, por supuesto, estoy contento. Ojalá pueda conservarlo hasta Madrid", comentó en meta el doble ganador del Tour de Francia.

Junto al liderato, Vingegaard recibió el "premio" de conocer en el podio a Miguel Indurain, cinco veces ganador del Tour de Francia y doble vencedor del Giro de Italia. "Estar en el podio con Miguel Indurain, un gran campeón del ciclismo, una leyenda de nuestro deporte, es una gran experiencia. Se trata de un gran ídolo es este deporte", dijo el ciclista nórdico.

Vingegaard, centrado en Almeida

Vingegaard comentó que durante la etapa no se fijó en el anterior líder, el noruego Torstein Traeen, sino en el portugués Joao Almeida. "No me iba fijando en Torstein Traeen, me fijaba más en lo grande que era el grupo y en el daño que hizo João Almeida. João estuvo muy fuerte hoy y pude seguirlo. Tengo el maillot rojo y espero poder conservarlo", comentó. Respecto a la eliminación de Juan Ayuso para la lucha por la general, Vingegaard subrayó que "por supuesto, será más fácil seguir a un corredor y no a dos".

En cuanto a la etapa de este miércoles, con salida y meta en Bilbao, Vingegaard vaticinó que "puede ser brutal y pasar cualquier cosa, con puertos cortos pero duros, típicas etapas vascas a las que tengo mucho respeto".

