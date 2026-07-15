Vingegaard defiende a Pogacar de los abucheos recibidos: "Que se queden en su casa"

Tadej Pogacar y su equipo, el UAE Team Emirates - XRG, están en el punto de mira. Evidentemente, por su liderazgo en la carrera, pero dicho protagonismo ha derivado en un aluvión de críticas en los últimos días. Equipos y aficionados no terminan de estar de acuerdo con la actitud que han adoptado en la carrera e, incluso, esto se está trasladando a los arcenes de las carreteras, donde se ha silbado a Pogacar.

Jonas Vingegaard ha salido al paso para defender a su máximo rival, dando una lección de deportividad y compañerismo. "Creo que eso no debería ser aceptable en el deporte ¿Para qué asistir a un evento deportivo si van a abuchear a alguien? Mejor harían en quedarse en su casa", dijo el danés en la salida de la etapa 11 en Vichy, reconociendo que escuchó los abucheos.

La experiencia de Vingegaard

Vingegaard sabe perfectamente qué es estar en el centro de todas las miradas. Ganador del Tour de Francia en 2022 y 2023, compartió sus vivencias vestido de amarillo. "Llevar el maillot amarillo te convierte en la persona más vigilada de la carrera. Yo mismo lo viví, sobre todo en 2023, y no es algo agradable", señaló el vencedor de las tres Grandes Vueltas.

El corredor del Visma - Lease a Bike, que se encuentra a 3'36'' del esloveno en la general, no baja los brazos tras perder 44 segundos más en la anterior etapa y buscará sus opciones de hacerle daño en los últimos días de alta montaña. No obstante, admitió no querer hacer daño a su rival con los últimos pitos: "Estoy aquí para hacer mi carrera y buscaré mi oportunidad en las etapas que se adaptan mejor a mis características. Pero puedo entender que no sea agradable para él escuchar abucheos".

Sin rehuir de las críticas

Sin embargo, lejos de lo que alguien podría pensar, a 'Pogi' no le afectan los comentarios de sus críticos. El líder de 'La Grande Boucle' aseguró este martes que no le gustaron los abucheos, pero indicó que no le debilitan, sino que afianzan su motivación.

En ese sentido, el ciclista del UAE señaló a otro gran deportista como Novak Djokovic como reflejo en el que mirarse. "Está claro que hay gente que me detesta, eso pasa siempre con los campeones. En el tenis y en el fútbol pasa más. La gente está más dividida. Pienso en Djokovic, que ha tenido una carrera dura en este sentido y que tiene una mentalidad increíble", comentó tras ganar la etapa 10 en Le Lioran.

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Los silbidos hacen que Pogacar y sus compañeros sean aún más temibles. "Esos abucheos animan más a mis compañeros de equipo, les dan más ganas de trabajar. Quiero decirles que echan más leña al fuego", añadió.