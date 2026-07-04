Vingegaard da el primer golpe contra Pogacar en el Tour para vestir de amarillo después de más de 1.000 días: "Es el inicio perfecto"

Jonas Vingegaard ha sido el encargado de dar el primer golpe en el Tour de Francia. Con Barcelona y la imponente 'muntanya màgica' de Montjuïc como telón de fondo, el danés y el Team Visma le ganaron la partida al UAE de Pogacar en una sensacional contrarreloj por equipos.

A pesar del arreón final del 'Pequeño Príncipe' sus esfuerzos por superar la marca establecida por el Visma fueron en vano, lo que le obliga a comenzar su andadura en la 'Grande Boucle' con 12 minutos de desventaja respecto a su gran rival.

"Diría que es el inicio perfecto", admitía un Vingegaard emocionado tras conocer la victoria. "Obviamente todavía queda mucho Tour por delante, pero no se podía empezar mejor. Para ser sincero, no he tenido que hacer mucho, el equipo ha hecho un trabajo increible y me ha llevado hasta la meta para conseguir la primera victoria de etapa".

Vingegaard, primer líder de la general del Tour de Francia 2026 / EFE

De amarillo más después de 1.000 largos días

La victoria de Vingegaard en Barcelona, más allá de la importancia de dar el primer golpe ante el 'tirano' del Tour, tiene una carga simbólica muy importante, pues viste el amarillo por primera vez desde que conquistase París en 2023. "Conseguir el maillot amarillo después de unos duros años sin llevarlo para mi es, personalmente, algo muy bonito de volver a vivir".

Jonas Vingegaard celebra su victoria en el Tour de Francia 2023 / PIM

Sobre la importancia de triunfar en la 'crono' por equipos de Barecelona, Vingegaard le otorgó un valor extra debido al peso que tuvo el equipo en la victoria. "Ganar en el Tour es increíble para nosotros, especialmente en una contrarreloj por equipos en la que tengo a siete compañeros que se han sacrificado por mí esta tarde. Soy el único que lleva el maillot amarillo, pero ellos también han ganado la etapa y sólo puedo agradecérselo. Hay que disfrutar del momento".

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Los 12 segundos de ventaja con los que empieza Vingegaard sobre Pogacar responden a la minuciosa preparación del Visma de cara a la etapa inaugural. "Todo salió según lo planeado. Teníamos la contrarreloj muy estudiada y una táctica clara, y al final ha dado sus frutos".