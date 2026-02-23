CICLISMO
Vingegaard cambia su calendario y se estrenará en la París-Niza contra Juan Ayuso
Después de que una caída y un proceso vírico truncasen su participación en el UAE Tour, el líder del Visma se prepara para afrontar su primera carrera en 2026
El esperado estreno de Jonas Vingegaard en la presente temporada ya tiene fecha asignada. Después de que una caída y un posterior proceso vírico truncasen su salida a escena en el UAE Tour -prueba que este domingo conquistó Isaac del Toro- el Team Visma ha confirmado que el danés se estrenará en la París-Niza.
"Jonas Vingegaard tomará la salida en la París-Niza en marzo. Tras tener que cancelar su participación en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos debido a un accidente y una enfermedad, el doble ganador del Tour de Francia cambió rápidamente su enfoque", anunció el equipo ciclista a través de un comunicado
La conocida como carrera al sol supone un desafío de altura para el estreno de Vingegaard, que nada más empezar medirá sus fuerzas ante el reciente ganador de la Volta ao Algarve Juan Ayuso y a Joao Almeida, que afronta la prueba como primera espada del temible UAE. Además, nombres como Kévin Vauquelin o Iván Romeo prometen estar en la pelea por las primeras posiciones de la general.
"Estoy emocionado de volver a estar en la salida de la París-Niza. Es una carrera prestigiosa con mucha historia. Como equipo, tenemos un título que defender aquí. Tras sufrir una caída y enfermarme, me tomé el tiempo necesario para recuperarme. Ahora me siento listo para volver a competir y tengo muchas ganas después de un largo invierno de entrenamiento", manifestó Vingegaard, que comenzará su rodaje en tierras galas antes de salir a escena en la Volta a Catalunya.
Más allá de el evidente objetivo de intentar hacerse con la victoria ante figuras de la talla de Ayuso y Almeida, una de las motivaciones de Vingegaard para escoger la París-Niza es tratar de sacarse la espinita de la edición anterior, en la que tuvo que abandonar tras sufrir una caída en la quinta jornada de competición.
