La victoria de Giovannetti en la Vuelta frente Perico Delgado y Miguel Induráin: "Me subestimaron"

Marco Giovannetti (Milán, 1962) es un exciclista italiano, cuya carrera profesional se extendió entre 1985 y 1994. Durante su etapa amateur, consiguió una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1984, fruto de la prueba de 100 kilómetros contrarreloj por equipos.

No obstante, la victoria más importante de su trayectoria deportiva fue el triunfo en la clasificación general de la Vuelta a España de 1990. La carrera contaba con grandes nombres, como Pello Ruiz Cabestany o Anselmo Fuerte, pero el gran favorito era el corredor Perico Delgado.

El ciclista italiano fue la sorpresa de la cita, ya que prácticamente era un desconocido en el circuito. Marco Giovannetti había acumulado varios 'Top10' en el Giro de Italia, pero fuera de su tierra solo había registrado un abandono en el Tour de Francia y un vigésimo sexto puesto en la Vuelta a España de 1989.

"En resumen... no creo que haya sido un gran campeón. Un ciclista fuerte, eso sí. Fuerte en las subidas, pero no un escalador puro. Llegaba con los mejores, aunque no tenía el cambio de ritmo de un Delgado, un Lucho, un Pantini", reconocía el ciclista transalpino.

"En contrarreloj... también fuerte, no un especialista. No era como Miguelón, o como Rominger. Quinto, sexto, pero sin ganar. Por eso lo que te digo... que no era un campeón", explicaba quien fuera ganador de la Vuelta a España.

Nadie contaba con el corredor italiano en 1990, y en Ubrique comenzó a ganar la carrera. "La verdad es que aquella escapada de Ubrique me dio una buena ventaja, y la oportunidad de mostrar mis habilidades como corredor de Grandes".

De hecho, reconoce que "sin esa fuga, seguramente no hubiese ganado la Vuelta, pero era imposible hacerlo sin estar fuerte, sin tener mis cualidades como corredor de fondo. Por mucha escapada de Ubrique, sin eso... imposible".

Perico Delgado acabó segundo en la clasificación general y Miguel Induráin, séptimo. Giovannetti y su equipo tenían claro que podía dar la sorpresa si le dejaban escapar: "Apretamos muchos, mis compañeros y yo fuimos quienes aumentamos la ventaja. Creíamos que yo podía hacer una buena clasificación general".

Finalmente, Marco Giovannetti aprovechó la percepción que tenían los rivales sobre él: "Otros ciclistas me dieron la oportunidad de coger un tiempo y yo la aproveché. No me dieron diez minutos de ventaja, así que no es una escapada bidón. Aunque es cierto que me subestimaron", comentaba el vencedor de la gran vuelta.