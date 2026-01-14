Ciclismo
Victor Campenaerts, ciclista de Visma, se borra de las clásicas: "No tengo ambiciones propias; mi objetivo es Jonas Vingegaard"
El belga, ganador de etapa en el Tour 2024, aparca el calendario de clásicas y alineará su temporada con la del danés: UAE Tour, París-Niza, Giro y Tour.
Victor Campenaerts cambiará radicalmente su rol de cara a la temporada 2026. Ya acostumbrado a ejercer de gregario de lujo, el belga de Visma se pondrá a total disposición de su líder, Jonas Vingegaard, para atacar los grandes objetivos del curso, el Giro y el Tour.
Ex campeón de Europa de contrarreloj y ganador de etapa en el Giro, ha explicado que limitará al máximo sus objetivos personales para rendir todavía más al servicio de Vingegaard. Campenaerts también fue capaz de ganar una etapa en el Tour de 2024.
Aún no estaba en Visma, equipo al que llegó en 2025. En 2026, el belga renunciará a una de sus grandes especialidades, las clásicas de primavera, en beneficio del grupo y más en concreto, de su líder.
"Ya no tengo ambiciones propias", admitió. "Solo estar en la selección del Tour de Visma ya me parece de un enorme prestigio", dijo, en declaraciones recogidas por Cyclingnews.
"Mi ambición es ganar Grandes Vueltas con el equipo, con Vingegaard. Si Jonas se marca el objetivo de correr y ganar el Giro, estoy deseando acompañarle. El año pasado mi rol de gregario, que es exactamente por lo que vine a este equipo, fue bien”.
Chico para todo
En las grandes vueltas, en cambio, asegura que sí encontró su sitio: "Hubo muchos momentos. De esos en los que me puedo dar una palmada y decir: ‘Matteo (Jorgenson) y Jonas estaban increíblemente contentos con mi trabajo en esa gran vuelta’. Por eso ahora el foco se ha desplazado todavía más”.
Su primera mitad de 2026 estará marcada por carreras por etapas y muy pegada al plan de trabajo de Vingegaard: París-Niza, Giro de Italia y Tour de Francia, donde su perfil de contrarrelojista y su experiencia como ‘motor’ del equipo apuntan a un papel importante.
