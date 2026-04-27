Vía libre para Vingegaard en el Giro de Italia 2026: Almeida, líder del UAE, se queda fuera por enfermedad

El Giro de Italia no contará con el que prometía ser uno de sus grandes agitadores. A menos de dos semanas para el pistoletazo de salida de la 'Corsa Rosa', el UAE ha anunciado que Joao Almeida, que iba a ejercer como líder del equipo emiratí, no podrá disputar la presente edición de la ronda italiana.

"Desafortunadamente, no estaré en el inicio del Giro De Italia el próximo mes como estaba previsto. La enfermedad de los últimos meses ha afectado mi preparación y ha significado que no estaré listo a tiempo, lo cual es una pena, ya que es una carrera que me encanta", reza el comunicado oficial, compartido de forma conjunta por Almeida y el UAE a través de redes sociales.

La decisión, tal como informa el comunicado, responde a un proceso viral que viene acompañando al corredor luso desde la Volta ao Algarve. Almeida ya tuvo que renunciar a la París-Niza por esta enfermedad, que afectó visiblemente a su rendimiento durante la Volta Ciclista a Catalunya y, tras unos meses sin encontrar sensaciones, también se ve obligado a renunciar a la primera gran vuelta de la temporada.

"Después de hablarlo con el equipo, decidimos que lo mejor era tomar un descanso y cambiar la concentración a nuevos objetivos más adelante en la temporada. Todavía no nos hemos fijado esas nuevas metas, pero eso se hará con calma en las próximas semanas... Por ahora es el momento de descansar un poco primero y reconstruir las cosas lentamente".

Vingegaard, aún más favorito

La ausencia de Joao Almeida, que iba a ejercer como líder del UAE Team en carreteras italianas, despeja considerablemente el camino de Jonas Vingegaard hacia la conquista del Giro de Italia. Sin apenas tiempo de reacción, el equipo emiratí se presentará en la 'Corsa Rosa' con una alineación bajo mínimos que, salvo sorpresa con Del Toro, apunta a ser liderada por Adam Yates.

Vingegaard y Almeida ya fueron rivales en la anterior edición de la Vuelta a España / EFE

A pesar de esta sonada ausencia, Vingegaard no estará solo en la carrera por la codiciada 'maglia rosa'. Ciclistas de la talla de Hindley, Egan Bernal o Richard Carapaz, además de los españoles Mikel Landa y Enric Mas, apuntan torpedear las aspiraciones del danés en el que será su estreno en el Giro de Italia.

Noticias relacionadas

Ganador del Tour de Francia en 2022 y 2023 y de la Vuelta a España en 2025, Vingegaard se encuentra ante la posibilidad de presumir de una hazaña reservada para unos pocos elegidos. Una victoria en el Giro de Italia le permitiría incorporarse al prestigioso nombre de ganadores de las tres 'Grandes Vueltas', en el que destacan Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil y Alberto Contador y del que su gran rival Tadej Pogacar todavía no forma parte.