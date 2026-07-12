Van der Poel renace en el Tour de Francia: “Lo estaba pasando realmente mal, pero por fin tuve piernas”

Mathieu van der Poel ya está aquí. Después de varias jornadas a la retaguardia, el corredor neerlandés volvió a hacer gala de su versión más demoledora para apuntarse su primera victoria en la presente edición de la ronda gala tras ganarle la partida a Pidcock, Baudin y Johannessen en la llegada a meta en Ussel.

Si bien es cierto que no estaba llamado a ser uno de los hombres fuertes de la general, se esperaba a Van der Poel como uno de los grandes animadores en jornadas puntuales. Sin embargo, un inicio difícil tanto del equipo como a nivel individual ha retrasado la primera exhibición del gran rival de Pogacar en la temporada de Monumentos hasta el broche final de la primera etapa.

Al ser preguntado por las sensaciones de los primeros días, Van der Poel admitió que no ha sido el inicio de Tour soñado. "El comienzo del Tour no fue demasiado bueno para nuestro equipo pero creo que, como siempre, mantuvimos la calma. Tenemos un grupo realmente bueno aquí y seguimos creyendo que podíamos darle la vuelta a la situación. Quizá no hoy, quizá en la segunda semana o quizá en la tercera, pero es muy bonito llegar al primer día de descanso con una victoria", valoró.

Mathieu van der Poel, tras su victoria en la novena etapa del Tour de Francia 2026 / MOSA'AB ELSHAMY / POOL / EFE

Uno de los grandes responsables del rendimiento inicial de Van der Poel, en palabras del propio 'clasicómano', ha sido el calor que ha azotado a Francia en los últimos días. "Sin duda hoy ha sido mejor que durante los primeros días. Lo estaba pasando realmente mal y también tenía algunas dificultades para recuperarme, incluso después de las jornadas más fáciles. Ya en los últimos días me había sentido algo mejor. Evidentemente, fueron etapas más sencillas, pero hoy por fin tuve piernas para intentarlo".

El 'photo finish' de la victoria de Van der Poel en la etapa 9 del Tour de Francia / Tissot

A pesar de la evidente mejora respecto a los primeros días, el nieto del legendario Raymond Poulidor no tuvo una primera victoria fácil. "Las carreteras eran horribles para una fuga, tuve que trabajar durante todo el recorrido". Al ser preguntado por el sprint final con Pidcock y Johannessen, el neerlandés admitió que "no estaba seguro" de poder conseguir la victoria al haber gastado mucha energía en la escapada, pero se mostró "feliz de haber podido rematarla".

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La victoria en la etapa 9 ha sido la primera gran exhibición de Van der Poel en el Tour, pero son muchos los que esperan que el neerlandés siga animando la fiesta en las jornadas venideras. "Quizá sea un festival de un solo día, pero al menos ha sido bonito", deslizó el corredor del Alpecin, aunque conociendo su gen competitivo y su feroz rivalidad con Pogacar no se le puede descartar en jornadas clave ni en los tres pasos por Montmartre previos a la llegada a los Campos Elíseos.