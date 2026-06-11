Van Aert vuela en el Parque de las Aves, Baudin sigue líder

El belga Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) no faltó a la última cita con el esprint y aprovechó el buen lanzamiento de sus equipo para levantar los brazos como ganador de la quinta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes disputada entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, de 195.8 km, en la que retuvo el maillot amarillo el francés Alex Baudin.

Se sacó la espina el fenómeno de Herentals, de 31 años, quien anunció en la salida que no quería empezar el Tour en Barcelona el 4 de julio sin otra victoria que añadir a la primaveral de la París Roubaix. Y cumplió el belga, inexpugnable por velocidad tras una perfecta colocación y lanzamiento de su compañero Edoardo Affini.

Cuando despegó Van Aert dictó sentencia. Se fue directo a levantar los brazos, gesto que hizo con un tiempo de 4h.32.59, a una media de 43,2 km/hora, haciendo inútil los intentos del francés Hofstetter (NSN) y del alemán Phil Bauhaus (Bahrain). Triunfo holgado, por una bicicleta de diferencia, la número 53 para uno de los mejores clasicómanos del pelotón mundial.

En definitiva, zanjado el aliciente de la victoria al esprint, la general no se movió. Los favoritos, tampoco. No era su día. Su turno llega a partir de este viernes con 3 finales en alto consecutivos. Un día más de amarillo para Baudin, con Vauquelin y Onley a 12 segundos. En el top 10 esperan su turno Juan Ayuso, quinto a 47, Carlos Rodríguez, octavo a 57, y décimo, y sin hacer ruido, el gran favorito, el francés Paul Seixas, a 59.

Escapada con Arriolabengoa compartiendo un sueño de seis

Etapa regalo para los velocistas o aventureros, última ocasión ante un final de carrera con 3 jornadas seguidas con final en alto. Apenas 2 tachuelas de salida que no impidieron un ritmo trepidante y la formación de una fuga de 6, incluido el alavés Julen Arriolabengoa (Caja Rural). Ninguno peligroso. Licencia para rodar.

El pelotón, avisado por el error de cálculo en la víspera permitiendo el triunfo a la fuga con Simmons como protagonista, no dejó margen a los rebeldes, controlados en todo momento. El grupo pasó junto a la placa que recuerda el fatal accidente del kazajo Kivilev en 2003. A veces, el ciclismo deja su poso con tristes recuerdos.

Visma prepara y lanza, Van Aert remata

La eterna persecución pasó a la historia a 12 km de la meta situada junto al Parque de Aves de Villars-Des-Dombes, el mayor zoológico ornitológico de Francia, toda una inspiración para un pelotón que volaba para gestionar al esprint la gloria de la victoria. Era la última oportunidad para los "guepardos" en el paraíso de los pájaros. A partir de este viernes, llega la montaña.

Con el sexteto formando parte de la marabunta, el Visma tomó el mando para organizar la llegada de Wout Van Aert, quien confesaba en la salida su deseo de llevarse un triunfo. Ese era el objetivo del ganador de la París Roubaix, de ahí que las "abejas" del Visma tiñeran de amarillo el frontal del pelotón.

Van Aert vence a Pogacar en el esprint por la París-Roubaix. / ASO

Batalla por la colocación a medida que se acercaba la meta. El Bahrain de Bauhaus también olía sangre, como el Cofidis de Coquard, o el Tudor de Trentin. Los trenes ya estaban definidos de lejos, solo quedaban los últimos intentos por sorprender y los órdagos definitivos. El guión se iba a cumplir. Esta vez el pelotón no se durmió en los laureles.

A 60 por hora ya no osó nadie en preparar aventuras de última hora. Visma agarró la batuta, estiró el pelotón y Affini se encargó de llevar en butaca a Van Aert hasta el instante que eligió el belga para rematar. A unos 200 metros de la línea zanjó el debate. Se probará en la montaña, pero ya se siente aliviado y dispuesto a ayudar a Jonar Vingegaard en el Tour de Francia, donde ha ganado 10 etapas.

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