Van Aert ya ve la luz al final del túnel: Visma confirma sus dos primeras carreras tras su fractura de tobillo

Llegan excelentes noticias desde las filas del Team Visma. Wout van Aert, que tuvo que pasar por quirófano nada más empezar el año, ha protagonizado una recuperación milagrosa y ya se prepara para estrenarse en la temporada de carretera. Su lesión parecía poner en jaque sus opciones llegar a las clásicas de la primavera, uno de sus grandes objetivos de la temporada, pero el belga está hecho de otra pasta y ya cuenta los días para volver a la acción.

El equipo neerlandés, que el lunes ya anunció dónde tendría lugar el pistoletazo de salida de la temporada de su jefe de filas Jonas Vingegaard, ha puesto fecha al esperado regreso de Wout van Aert. La lesión no ha atrasado el estreno previsto del belga, que saldrá a escena en el Omloop Nieuwsblad (sábado 28 de febrero) y la Ename Samyn Classic (martes 3 de febrero).

La temporada de Van Aert pareció torcerse nada más empezar, cuándo el pasado 2 de enero sufrió una caída en pleno duelo con Van der Poel en el Exact Cross de Mol. Este contratiempo le obligó a dar por finalizada la temporada de ciclocross y a pasar por quirófano, pues las molestias en el tobillo con las que finalizó la prueba terminaron derivando en una fractura que requirió intevención quirúrjica.

Van Aert, durante la jornada previa a su lesión / X

A pesar de lo aparatoso de la lesión, Van Aert apenas tardó 10 días en volver a subirse a una bicicleta. En su primera salida a carretera, tal como reflejan los datos de su cuenta de Stava, el belga completó un total de 33,3 kilómetros de recorrido para poner la primera piedra de un proceso de recuperación que ha avanzado mucho más rápido de lo esperado.

Noticias relacionadas

Finalmente, el belga volverá a la acción apenas 2 meses después de su lesión, compitiendo en dos pruebas cuya confección y la presencia de tramos adoquinados se antojan ideales como preparación para las clásicas de la primavera.