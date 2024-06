Usoa Ostolaza y Yurani Blanco destronan a Mavi García

Usoa Ostolaza y Yurani Blanco desfondaron y destronaron a Mavi García (Liv Alula), incapaz de aguantar y superar a las irreductibles corredoras del Laboral Kutxa en las últimas rampas hacia la meta junto al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde empezó y acabó el Campeonato de España femenino de fondo en carretera en categoría elite y sub-23.

Cuando parecía que Mavi García iba a volver a ejercer de absoluta patrona de la prueba que ha ganado estos últimos años, que se marchaba sin remisión para volver a ganar, pagó caro el esfuerzo hecho en los 118,8 kilómetros, y sus rivales, lejos de claudicar, se rebelaron, y acabaron por superar a la gran favorita.

Fue el premio al gran trabajo de las corredoras del Laboral Kutxa, que tras verse superadas por la balear e incluso quedarse descolgadas reaccionaron con fe y en un final vibrante en los adoquines se impusieron. Ostolaza, que dedicó la victoria a su novio y entrenador Julen, se llevó el oro con un crono de 3h08:56 por delante de su compañera Blanco, a la que superó en cinco segundos.

Mavi García, ganadora las cuatro ediciones anteriores, no tuvo más remedio que claudicar y firmar un tercer puesto a nueve segundos que pocos metros antes parecía destinado a ser una nueva victoria, pero esta vez las fuerzas le fallaron en el último suspiro. Sara Martín (Movistar) luchó hasta que pudo y al final estuvo muy cerca del podio.

"No sé cómo, pero mis piernas han ido. No me lo puedo creer. Me he encontrado con fuerzas y he sacado todo lo que tenía", aseguró aún fatigada la nueva campeona nacional nada más cruzar la meta en la localidad madrileña.

Fue un brillante colofón a una prueba emocionante, que como es habitual contó con numerosas intentonas y escapadas por las carreteras próximas a San Lorenzo de El Escorial. Aunque a la postre no tenían éxito fue comenzando a desgastar las reservas de Mavi García, que tuvo que trabajar de forma reiterada.