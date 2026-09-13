Ciclismo
La última vuelta al circuito de la 21ª etapa de la Vuelta, neutralizada
La organización de la carrera confirma que no habrá bonificaciones en la meta de Granada
EFE
La última vuelta al circuito de la vigésima primera y etapa final de La Vuelta a España 2026, con salida y llegada en Granada, será neutralizada, informó la organización en un comunicado.
Esta precisa que, de acuerdo con el Colegio de comisarios de la Unión Ciclista Internacional (UCI), "ha decidido neutralizar los tiempos para la clasificación general individual" en el último paso por la línea de meta, a 9,8 kilómetros de la llegada, con lo que no se computarán los 112 previstos inicialmente.
"No habrá bonificaciones de tiempo en la meta. Los puntos para la clasificación de los puntos sí serán entregados en la línea de meta", añade La Vuelta, con lo que no afectará la última ascensión a La Alhambra.
Esta decisión se ha adoptado después de que buena parte de los equipos participantes se mostraran partidarios de neutralizara la etapa con el argumento de la peligrosidad del circuito.
El español Enric Mas (Movistar) es el virtual ganador de la carrera, cuya clasificación lidera desde la retirada -en la octava etapa- del esloveno Tadej Pogacar (UAE) tras una dura caída que le llevó posteriormente al quirófano para una cirugía de clavícula.
Aventaja en 2:15 al también esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora), tetracampeón de la ronda española, y en 2.44 al austríaco Felix Gall (Decathlon).
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