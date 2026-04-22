La última salvajada de Seixas: bate el récord de Pogacar en el Muro de Huy

La irrupción de Paul Seixas ha sacudido por completo los cimientos del WorldTour. Con apenas dos temporadas como profesional a sus espaldas, el prodigio del Decathlon CMA CGM ha pasado de promesa a realidad en tiempo récord, pasando a ser una de las grandes amenazas para los gigantes del pelotón.

Prueba de este 'status' adquirido es su última victoria en la Flecha Valona, la segunda de las tres clásicas de las Ardenas y tradicional antesala de la Lieja-Bastoña-Lieja. La baja de última hora de Remco Evenepoel dejaba a Seixas como gran favorito a obtener la victoria, y al de Lyon no le tembló el pulso en el momento de reafirmar su condición.

Siguiendo el guion esperado, la Flecha Valona se resolvió en el célebre Muro de Huy y sus imponentes rampas del 20%. Los grandes aspirantes a la victoria llegaron juntos a esta ascensión final, pero Seixas no tardó en soltar a Mauro Schmid, Ben Tulett y Benoit Cosnefroy para cruzar la meta en solitario.

El ataque final de Seixas ya fue imponente en directo, pero cobra aún más valor si se toman como referencia los registros de años anteriores. El talento del Decathlon CMA CGM coronó el célebre Muro de Huy en apenas 2 minutos y 43 segundos, pulverizando la marca de 2:55 con la que Pogacar conquistó la edición anterior.

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Más allá de batir el tiempo de Pogacar, ante el que medirá sus fuerzas el próximo domingo en la Lieja-Bastoña-Lieja, Seixas se quedó a las puertas de batir el récord histórico de la competición. Este sigue en poder de Valverde y Alaphilippe, que subieron el icónico muro en 2:41 en 2014 y 2021 respectivamente.