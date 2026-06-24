La última bala antes del Tour de Francia: los Campeonatos Nacionales piden paso

10 días faltan para que el Tour de Francia empiece en Barcelona. Y más de uno ya se sube por las paredes. Sin embargo, los ciclistas previamente tienen la opción de acudir a una cita muy importante para muchos de ellos. Los Campeonatos Nacionales de cada país se disputan en los próximos días y los vencedores tendrán la posibilidad de estrenar su nueva indumentaria en el Tour de Francia. En España, la sede cambia cada año, y Sabiñánigo es la localidad que acogerá todas las pruebas del jueves 25 al domingo 28.

Los Nacionales en nuestro país siempre tienen buena acogida en todas las categorías, tanto júnior como élite, así como entre mujeres y hombres. Las disciplinas que se ponen a prueba son la contrarreloj individual y la carrera en línea, cuyo perfil suele ser de clásica.

Mireia Benito y Abel Balderstone defienden el 'crono'

Los campeones nacionales del 2025 en contrarreloj, Mireia Benito y Abel Balderstone, defenderán el trono. Con menos montaña respecto el año pasado en Granada, pero con breves ascensiones bastante exigentes con porcentajes de media de entre el 6 y el 8%. En la prueba masculina, el recorrido será de casi 31 kilómetros (30,8), mientras que en el femenino será casi la mitad, de 18,6.

En cuanto a contendientes, Mireia Benito deberá defender su maillot ante la mujer del momento, Paula Blasi, aunque tampoco hay que perder de vista a Sara Martín y Paula Ostiz (Movistar Team). En la categoría masculina, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Xabier Mikel Azparren y David de la Cruz se presentan como los principales opositores.

Los Movistar quieren defender el maillot de ruta

Actualmente los maillots de campeones de la carrera en línea pertenecen a dos Movistar: Sara Martín e Iván Romeo. En la prueba femenina, Paula Blasi es la gran favorita en un circuito de 5 vueltas por la comarca del Somontáno, de 129,7 kilómetros.

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En la masculina, el exigente inicio hasta Formigal y los posteriores bucles en el circuito (211 km) dejan a Castrillo, Izagirre o Aranburu un paso por delante de los Arrieta o De la Cruz, ante la baja de Iván Romeo. Además, el monegasco Victor Langellotti ha sido invitado a participar en ambas pruebas.