La UCI se reafirma en su "neutralidad política" tras las protestas contra Israel

El conflicto entre Israel y Palestina sigue afectando a La Vuelta. A raíz de la participación del equipo Israel - Premier Tech, las manifestaciones en contra de su presencia son continuas etapa tras etapa, hasta el punto de que este miércoles se ha cancelado el final de etapa en Bilbao para evitar poner en peligro a los corredores con las protestas que estaban previstas en meta.

Sobre ello se ha pronunciado la UCI, que acaba de emitir un comunicado sobre los acontecimientos ocurridos esta tarde en La Vuelta Ciclista a España.

La declaración oficial de la UCI

La Unión Ciclista Internacional (UCI) condena enérgicamente los actos que han provocado la neutralización de la 11.ª etapa de La Vuelta Ciclista a España.

La UCI recuerda la importancia fundamental de la neutralidad política de las organizaciones deportivas reunidas en el Movimiento Olímpico, así como el papel unificador y pacificador del deporte. Los grandes eventos deportivos internacionales encarnan un espíritu de unión y diálogo, más allá de las diferencias y divisiones.

En este sentido, la UCI reafirma su compromiso con la neutralidad política, la independencia y la autonomía del deporte, de conformidad con los principios fundacionales del Movimiento Olímpico.

La UCI también desea recordar que el deporte, y el ciclismo en particular, tiene la vocación de acercar y superar las barreras entre los pueblos y no debe en ningún caso ser instrumentalizado como herramienta de sanción.

La UCI expresa toda su solidaridad y apoyo a los equipos y a su personal, así como a los corredores, que deben poder ejercer su profesión y su pasión en condiciones óptimas de seguridad y serenidad.