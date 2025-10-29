La UCI impone una sanción de 20 meses a Vinicius Rangel

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha sancionado al brasileño Vinicius Rangel con 20 meses sin poder competir por incumplir la normativa antidopaje, concretamente por tres fallos de paradero en un período de doce meses, algo que el reglamento contempla como una infracción grave.

El organismo internacional emitió el comunicado este martes, confirmando que el corredor estará inhabilitado hasta la primavera de 2027: "La UCI anuncia que el ciclista brasileño Vinicius Rangel Costa ha sido sancionado con un período de inelegibilidad de 20 meses debido a una violación de las reglas antidopaje (incumplimiento de paradero por parte de un ciclista) debido a tres incumplimientos de paradero en un período de 12 meses", detalla el texto oficial.

Según el comunicado, y "de conformidad con el Código Mundial Antidopaje (Código) y las Reglas Antidopaje de la UCI, la sanción empezó a contar el 27 de agosto de 2025 y finalizará el 26 de abril de 2027".

Rangel, de 24 años, había mostrado un gran potencial desde sus primeros pasos en Europa. Dio el salto al WorldTour de la mano de Movistar Team después de ser noveno en el Mundial sub-23 y de imponer su talento en pruebas como la Vuelta a Cantabria y la Vuelta a Salamanca. Permaneció en el conjunto español hasta agosto de 2024, cuando decidió regresar a su país natal para integrarse en el equipo SWIFT, con el que buscaba relanzar su carrera en el calendario continental.

Esta sanción supone un duro golpe para uno de los ciclistas brasileños más prometedores de los últimos años, que ahora tendrá que esperar casi dos temporadas para volver a las carreteras internacionales.