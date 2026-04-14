El UAE de Pogacar tampoco perdona en O Gran Camiño

Da igual la carrera que sea, hoy O Gran Camiño gallego, por poner un ejemplo claro y confirmado. Ganan en todas partes, aunque el genio principal del equipo, Tadej Pogacar, se esté recuperando del ajetreo de rodar sobre los adoquines de Roubaix. Un ciclista del UAE, un compañero del astro esloveno con el que apenas coincide, un danés de nombre Julius Johansen, se anotó la victoria en la etapa inaugural de la ronda gallega; cinco etapas, hasta el sábado.

La verdad es que Johansen con la melena rubia y un mostacho más, entre los que invaden el pelotón profesional, no tiene cara de ciclista, más bien de marinero nórdico, de los que cruzaban los mares cuando todavía no se habían inventado las bicicletas. Eso sí, ruega con la piel tostada por el sol de Antequera, donde reside.

Estreno en Galicia

A los 26 años, no había logrado ningún triunfo profesional hasta que se enfrentó al rudo asfalto que bordea la costa en A Coruña, por unas vías más de paseo que para rodar a tope en una contrarreloj. Así que aprovechó Johansen la oportunidad que le presentó Galicia para reivindicarse y mostrar a Pogacar que tiene banquillo por si algún día necesita de sus servicios en uno de los muchos retos a los que se enfrenta y casi siempre gana, si no se le cruza Wout van Aert por el camino.

El UAE nunca había venido a O Gran Camiño desde que se creó la carrera hace cinco años para ir escalando posiciones poco a poco y colocarse como una carrera ascendente. Al no ser una prueba World Tour los equipos de la principal categoría no tienen la obligación de acudir. En el caso del UAE ha venido a Galicia para que ruede el británico Adam Yates (tercero del Tour de 2023), a la caza de una nueva victoria en rondas por etapas.

La escuadra ya se ha anotado 19 triunfos en lo que se lleva de temporada. Y no son más, porque Pogacar escoge minuciosamente los retos y no volverá a competir hasta el domingo 26 de abril, en la Lieja-Bastoña-Lieja. Así que los gregarios le cubren los huecos para probarse y seguir llenando las casillas victoriosas del UAE. Y Galicia no fue la excepción.

El temido viento

El viento no se anda con chiquitas cuando decide ponerse a soplar en A Coruña. Hace dos años, una contrarreloj similar inauguraba la prueba y tuvo que celebrarse sin que los tiempos contasen para la clasificación general porque era un peligro jugarse el tipo, o el bigote tal cual exhibía Johansen.

Fue una lástima que la principal baza española en la carrera, el vallisoletano Iván Romeo, del Movistar, pinchase a mitad de recorrido. Con tanta piedra, y sobre todo con tanta alcantarilla, no fue el único que destrozó ruedas. Pero el incidente lo descentró totalmente cuando estaba marcando un tiempo que podía haberle servido para ganar la etapa y vestirse con el jersey ‘amarelo’. Se perdió lejos de la esfera en la lucha por la etapa.

Amaneció A Coruña con un poco de lluvia, qué raro; día gris, nada extraño tampoco. El viento, que por la mañana estaba silencioso, perjudicó mucho más a los que tomaron la salida en la parte final de la contrarreloj. Eso, a Johansen, no le importó, como buen danés está acostumbrado a rodar en peores condiciones e inauguró el casillero de victorias personales para alegrar la tarde a Pogacar si estaba aburrido en su apartamento de Mónaco.