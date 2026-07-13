El UAE de Pogacar, criticado por su estrategia en el Tour: "No tiene ningún sentido"

La primera semana del Tour de Francia ha dejado varios nombres propios: Pogacar, Vingegaard, Pedersen, Merlier, Baudin, van der Poel... y UAE Team Emirates - XRG. El equipo del líder, Tadej Pogacar, evidentemente ha sido protagonista en todas las etapas disputadas en su misión de defender el maillot de su mejor hombre. No obstante, su comportamiento en algunas etapas ha generado confusión e, incluso, críticas por parte de otros activos en la carrera. La última ocasión y más visible fue este domingo en la etapa 9, que finalmente ganó Mathieu van der Poel.

En el ciclismo actual, cada vez es más complicado que la fuga gane; sobre todo, si participan el UAE de Pogacar o el Visma de Vingegaard, aunque estos últimos suelen ser más benévolos. Y ya es prácticamente impensable que la distancia entre grupo cabecero y principal sea de 10 minutos como podía ser una década atrás.

Control total

El UAE con Tadej Pogacar o Isaac del Toro suele ser sinónimo de dominio. Como dice la famosa canción: "No es amor lo que tú sientes, se llama obsesión". Totalmente aplicable al equipo de Oriente Medio en cualquier carrera en la que participa y, en este caso, con el maillot amarillo en el Tour de Francia. Desde el primer día.

En la etapa 3 entre Granollers y les Angles, el control que aplicó sobre la carrera ya fue objeto de comentarios entre el pelotón. Aquel día ganó Tadej Pogacar y se vistió de amarillo. Al llegar a meta, Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), compartió sus impresiones acerca de la estrategia emiratí.

"Llegamos a un punto en el que alguien como 'Pog' dice: ‘Bueno, ya que estamos, gano yo’. Supongo que, una vez superado el primer puerto, si no tienen que gastar a ninguno de sus escaladores y pueden apoyarse en sus grandes motores", comentó en los medios oficiales del equipo, a lo que añadió las dificultades de la fuga: "Cuando toman el control, es muy difícil que la fuga llegue. Cuanto más tarda en formarse, más complicado es para esos corredores aguantar hasta meta".

Los hechos de la etapa 9

El suceso más reciente fue en la etapa de este domingo, la nueve de veintiúna de esta edición de 2026. En una jornada previsiblemente ideal para la escapada, el día fue más complicado de lo esperado. No dejaron que la escapada tuviera más de minuto y medio de ventaja, en un pulso constante que terminó con un grupo pequeño de 4 corredores que se formó a 24 km de meta.

En esa pugna, fueron varios los ciclistas afectados; todos ellos, sin ninguna opción en la general. Uno de ellos fue Pablo Castrillo, del Movistar Team, que estuvo todo el día dándolo todo en la fuga. "Era una fuga que no tenía ningún peligro, tuvimos que apretar mucho más de la cuenta y, al final, por eso los cuatro que se jugaron la victoria llegaron tan justos", valoró el jacetano. Además, fue muy crítico con el UAE: "No entiendo lo del UAE, no tiene ningún sentido que no dejen más margen a la fuga".

En la misma línea estuvo el francés Alex Baudin (EF), que fue 4º en la etapa y fue muy conciso: "No entendí al UAE". Quien fue más duro fue uno de los directores del equipo Movistar, el exciclista José Joaquín Rojas, quien fue muy claro: "Yo creo que al final se carga parte del espectáculo". Rojas recordó que en el ciclismo existen "reglas no escritas" y finalizó: "Lo de ayer yo creo que pasen los días que pasen, nos va a costar mucho entenderlo a todos".

Pogacar defiende a su equipo: "A veces la mejor defensa es el ataque"

En la otra cara de la moneda, el UAE Emirates - XRG ha dado su versión. Un hombre experimentado como Adam Yates salió al paso: "Hemos pensado que podríamos ir a por ello con Tadej, pero íbamos nosotros solos y hemos pensado que quizás no era la mejor opción; mejor dejar ir a la fuga y luego ha venido Ineos". Asimismo, dijo: "Podemos estar satisfechos con todo el equipo".

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Por otra parte, Tadej Pogacar respondió antes de la cerimonia de podio. "El objetivo es defender el amarillo, pero a veces la mejor defensa es el ataque. Veremos qué pasa en los próximos días, pero seguro que el día después del día de descanso es duro para nuestro equipo y ya veremos", declaró el actual líder del Tour.