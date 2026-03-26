Triunfo en la Volta en el nombre de Iniesta

En el nombre de Andrés Iniesta ganó Ethan Vernon en Camprodon, un rápido ciclista británico de 25 años que forma parte del elenco que el conjunto del mito azulgrana, el NSN, ha presentado en la Volta. Si el exfutbolista ya había regresado de las salidas en bici que hace habitualmente por Dubái, desde que adquirió la escuadra y se familiarizó con el ciclismo, también pudo disfrutar de la victoria de su pupilo.

Fue algo así como un avance, a 100 días del inicio del Tour en Barcelona, de que el NSN, medio catalán porque en Catalunya está parte de su infraestructura y porque el patrón del equipo aquí tiene su casa de adopción, puede ser uno de los protagonistas sorpresas en las etapas catalanas del Tour. Si no para ganar, que será complicado con recorridos que benefician a los grandes favoritos, sí para destacar con fugas y hasta en la lucha por la victoria en la segunda etapa que acabará frente al Estadi Olímpic.

El NSN absorbió al antiguo y polémico equipo del Israel-Premier Tech y eliminó cualquier referencia que lo vinculase con el régimen de Benjamin Netanyahu y el genocidio en Gaza, mucho antes de que se declarase la guerra en Irán. Ciclismo y sólo ciclismo, nada más; todo un equipo trabajando para lanzar a Vernon en busca del triunfo en Camprodon, en una etapa recortada y sin montaña, sin Vallter, por culpa de un tiempo que impedía el ascenso al monte en bicicleta.

Quienes estuvieron presentes en Camprodon, con tiempo primaveral, fresco pero superable con una chaquetita, podían dudar de si había sido un acierto la suspensión del ascenso final o si la organización se había precipitado porque lo que se dice viento, de cara para entorpecer el ritmo de los ciclistas y eliminar cualquier opción de aventura en solitario, había ciertamente poquito.

El británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) se adjudicó al esprint / Siu Wu / EFE

Pero subir a Vallter era tan imposible como cierto que Barcelona vibraba con la fiesta de los 100 días para el Grand Départ del Tour a 132 kilómetros de distancia y dos horas de coche. Mientras Vernon obsequiaba a Iniesta con un triunfo de etapa, la sensación térmica en la cumbre anulada era de menos 13 grados, la real de menos seis y las ráfagas de viento alcanzaban una velocidad de 67 kilómetros por hora. Llevar ahí a los ciclistas habría sido una temeridad y una falta de conciencia total y absoluta. Era imposible ascender a Vallter en bici, aunque con el peaje de vivir una etapa aburrida hasta que llegó el esprint final en Camprodon.

Vernon, el hombre de Iniesta para los esprints, por qué no, en el Tour también, ya contaba con dos victorias de etapa en la Volta y dos oros en campeonatos del mundo celebrados en velódromo. Ya había quedado segundo el miércoles en la meta de Vila-seca, batido por el francés Dorian Godon, que llegará a la montaña de verdad vestido con el jersey de líder que conquistó el primer día en Sant Feliu de Guíxols.

Este viernes, el sábado y sobre todo el domingo, por los mismos pasajes del Grand Départ, la Volta se vestirá con el uniforme del Tour con dos llegadas en alto, Pal y Queralt, que no están en riesgo, como terreno de exhibición de Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel que son los dos principales candidatos al triunfo final. El astro danés cuenta con ventaja por su mayor agilidad en la montaña, pero Evenepoel, a pesar de la caída del miércoles, está en un estado de forma prodigioso.

A Vernon poco le importa lo que suceda a partir de ahora en la montaña. Cumplió de creces con el triunfo en Camprodon y, sobre todo, hizo muy feliz al jefe Iniesta a sus ayudantes en la oficina.