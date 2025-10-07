Tres Valles Varesinos 2025: perfil, recorrido, a qué hora y dónde ver hoy por TV, online y en directo con Pogacar

La temporada ciclista sigue inmersa en su última gran semana de competición hoy martes 7 de octubre con la disputa de los Tres Valles Varesinos, antesala del esperado Giro de Lombardía. El quinto monumento del año pondrá el broche a una semana llena de emociones en carreteras italianas, que arrancó ayer con el triunfo de Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale) en la Coppa Bernocchi.

Con 198 kilómetros de recorrido y 3.377 metros de desnivel, los Tres Valles Varesinos llevarán al pelotón a través de un trazado de máxima exigencia. La prueba arrancará en Busto Arsizio y finalizará en Varese y, como acostumbra a ser habitual, Tadej Pogacar será el hombre a batir.

La antesala del Giro de Lombardía no otorgará ningún tipo de respiro a los aspirantes a la victoria. Las siete vueltas al circuito con las consecuentes siete subidas al Ronchi, sumadas a las ascensiones de Montello, Cinque Piante y Barasso, pondrán a prueba la resistencia de los ciclistas a tan solo cuatro días del último monumento del año.

Con el trono vacante después de que no se pudiese completar la edición anterior por culpa del fuerte temporal, Tadej Pogacar aterriza en Italia como gran favorito a triunfar en una prueba que ya conquistó en 2022. El esloveno, que tendrá a Isaac del Toro como escolta de lujo, contará con la oposición de figuras de la talla de Sepp Kuss, Primoz Roglic, Ben Healy, Ben O'Connor o Mikel Landa entre muchos otros.

¿Qué ciclistas participan en los Tres Valles Varesinos 2025?

¿Cuál es el perfil de los Tres Valles Varesinos 2025?

Este es el perfil de los Tres Valles Varesinos 2025 / Tre Valli Varesine

¿A qué hora empiezan los Tres Valles Varesinos 2025?

Horario de salida: 12:15 horas (CET).

Horario de llegada aproximado: 17:15 horas (CET).

¿Dónde ver por TV los Tres Valles Varesinos 2025?

En España, la disputa de los Tres Valles Varesinos 2025 se podrá seguir por TV y online a través de Eurosport, habitual en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el los Tres Valles Varesinos 2025 con clasificaciones y palmarés actualizados una vez finalice la prueba, así como los resúmenes y declaraciones de los protagonistas.