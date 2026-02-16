El trabajo más surrealista del Tour de Francia: de borrar pintadas sexuales a dar el salto a la gran pantalla con 'Les Effaceurs'

Hay un Tour de Francia que no sale en televisión. No tiene ataques en el último puerto, ni abanicos, ni sprint. Va sobre ruedas… pero en una furgoneta. Y su misión es tan absurda como real: borrar del asfalto todo lo que pueda estropear el plano perfecto.

Pintadas sexuales, o de mal gusto, o directamente insultos. El Tour es una máquina gigantesca de publicidad para Francia y sería una pena que un poco de pintura blanca lo echase todo a perder.

Ese es el punto de partida de 'Les Effaceurs', el cortometraje de Frédérick Vin que mezcla comedia y retrato social en apenas 23 minutos y que se emitirá durante la programación del BCN Sports Film Festival.

Dos hombres recorren la ruta por delante del pelotón para limpiar el paisaje: dibujos sexuales, insultos, consignas políticas… cualquier cosa que no encaje con el escaparate global del Tour.

¿Quién toma la última decisión?

La idea funciona como gag, pero también como dardo: el gran espectáculo siempre tiene alguien fuera de foco que decide qué se ve y qué desaparece.

El dúo es puro choque de caracteres. Uno (interpretado por JoeyStarr) va con la mirada apagada, cargando con una crisis personal: su relación está al límite y su día “de trabajo” coincide con el día en que puede perderlo todo. El otro (Marc Fraize) es el contrapunto: tímido, ingenuo, extrañamente luminoso. Juntos convierten la carretera en una especie de confesionario sobre ruedas.

Imagen de la etapa 14 del Tour de Francia 2024, con paso por el Tourmalet / LAP

El Tour de las obscenidades

El Tour atraviesan no es precisamente postal de Instagram. En su ruta se topan con una colección de “mensajes” que explican mejor que cualquier tertulia cómo respira un país: desde una lluvia de obscenidades hasta pintadas con carga política.

La película sube una marcha cuando aparecen dos ultras neonazis que han dejado símbolos racistas en el asfalto: lejos de mirar hacia otro lado, los protagonistas les obligan a borrar ellos mismos lo que han escrito. Es una escena clave: el borrado deja de ser un trabajo mecánico y se convierte en un gesto con intención.

Les Effaceurs estará en el BCN Sports Film Festival / -

A partir de ahí, 'Les Effaceurs' juega a abrir ventanas inesperadas. Hay un alto en el camino, una pausa de “vida normal” sobre una colina y un encuentro surrealista con una campeona de imitaciones de gritos de animales, que remata el tono de comedia rara, casi tierna, que el corto persigue.

Tour de France 2024 - Etapa 2 / GUILLAUME HORCAJUELO

Un final íntimo

Pero el final va por otro carril: el de lo íntimo. La transformación llega cuando la ingenuidad del compañero empieza a contagiar al personaje de JoeyStarr. Y esa contagiosa ligereza le empuja a hacer algo que no estaba en su protocolo: una maniobra tan ridícula como honesta para intentar reconquistar a su pareja. El guion no busca el golpe romántico perfecto, sino el gesto torpe que, precisamente por imperfecto, parece verdadero.

Al terminar, queda la sensación de haber visto una sátira pequeña con una idea enorme: el Tour no solo se corre, también se edita.

Y a veces, para que el mundo vea una carretera impoluta, alguien tiene que ir delante… borrando lo que el país ha decidido gritar en el suelo.