El Tour vuelve donde Vingegaard ganó a Pogacar por última vez

El Tour de Francia siempre deja victorias que son historias para toda la vida. Como sucede en el Mundial de fútbol -ahora que está terminando-, pero en el ciclismo sucede cada año. Ciclistas que se descubren al mundo entero, redenciones y victorias que son todo un ejemplo de superación. El último triunfo de Jonas Vingegaard en el Tour de Francia -en la etapa 11 de 2024- superando a su eterno rival, Tadej Pogacar, fue de aquellos que te erizan la piel. El Tour vuelve a Le Lioran, donde terminará la etapa 10 de este año.

En 2024, que Jonas Vingegaard ganara una etapa a Tadej Pogacar no era una gran sorpresa, como lo podría ser ahora. El danés venía de ganar los dos anteriores Tour de Francia (2022 y 2023) a 'Pogi', por lo que la competencia era mucho más igualada y el vencedor de cada carrera era toda una incógnita. No obstante, todo cambió en abril de ese mismo año, en la Itzulia.

Una caída que pudo cambiarle la vida

Transcurría la etapa 4 de la Itzulia 2024 entre Etxarri Aranatz y Legutio cuando, durante el descenso del Alto de Olaeta, a 36 km de meta, en una curva a la derecha varios corredores del grupo perseguidor de los seis escapados se salieron de la carretera. Cayeron, al menos, doce de ellos.

Siete hombres fueron los más afectados, entre ellos, algunos de los más importantes del pelotón: Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Jay Vine, Steff Cras, Sean Quinn, Natnael Tesfazion, Jonathan Lastra, Pau Miquel y Omar Fraile. El peor parado fue Crass, quien sufrió "un neumotórax derecho, varias fracturas costales asociadas y dos fracturas vertebrales dorsales, además de varios hematomas, heridas y dermoabrasiones".

Itzulia

La atención mediática se centró en los tres primeros por sus planes de cara al Tour de Francia. El parte médico de Vingegaard fue muy duro: "Siete costillas rotas, fractura del esternón, clavícula en varios pedazos, un dedo roto y ambos pulmones perforados". Su participación en 'La Grande Boucle' quedaba claramente en entredicho, pero en aquel momento no era su principal preocupación.

"No puedo respirar durante los primeros diez segundos. Ya allí sé que algo va mal. Cuando por fin puedo volver a respirar, toso sangre. Entonces sé que es una completa locura", recordó 'El Gigante de Dinamarca', quien también rememoró cómo sucedió la dura caída: "Debido a que hubo una lucha por la posición y a la mala carretera, no pude frenar. La bici resbala, simplemente, porque voy demasiado rápido. Es la primera vez que no intento subirme de nuevo". El danés llegó a temer por su vida. "Creía que tenía una hemorragia interna, lo que significaba que me ahogaría en mi propia sangre o moriría a causa de la hemorragia", relató a la prensa de su país.

Una recuperación heroica: "Pensé que, si sobrevivía a esto, terminaría mi carrera"

Tras la caída, Vingegaard pasó 12 días entre el quirófano y la UCI del hospital Txagorritxu de Vitoria. Y luego firmó una recuperación que ha pasado a los libros de la historia del ciclismo. En menos de tres meses, 86 días concretamente, logró recuperarse a tiempo para poder disputar el Tour de Francia. El 16 de abril recibió el alta y el 29 de junio formaba parte del pelotón del Tour.

En este largo y duro proceso, hubo momentos muy complicados. "Cuando estaba tirado en el suelo, pensé que, si sobrevivía a esto, terminaría mi carrera. Luego hablamos mucho de eso, y ambos pensamos que debía continuar porque sigue siendo mi pasión (...) Al principio, no era una opción", desveló a 'DR', acerca de las conversaciones que había mantenido con su mujer.

Un triunfo vital

Y llegó el 10 de julio de 2024. Jonas Vingegaard era 3º en la general, a 1:15 del líder, Tadej Pogacar. En la ascensión al Puy Mary, el equipo UAE controlaba el ritmo para el esperado ataque de 'Pogi', que se produjo a 600m de la cima, 31.5 km de meta. Nadie le pudo seguir y Roglic y Vingegaard se quedaron por detrás de él. No obstante, el danés se recuperó y dio caza a Pogacar arriba del Col de Pertus, a 14.5 km de meta.

A partir de ahí, fueron dándose relevos hasta los metros finales, donde ocurrió la batalla. En un final al sprint en ligera subida, el corredor del Visma - Lease a Bike arrancó a unos 175m y, pese al gran esfuerzo de su máximo rival, consiguió la gran victoria por pocos centímetros. Ni el propio Jonas se lo creía. Rompió todas las casas de apuestas.

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Finalmente, quedó 2º en dicho Tour y, aunque no fue el resultado que desearía, no dudó en darle todo el valor que se merece. "Fue un milagro estar, pero más milagro todavía fue quedar segundo (...) Si esta temporada hubiese sido normal, tras acabar el Tour a seis o siete minutos de Tadej sería difícil mantener la fe, pero con lo que me pasó, la operación que tuve… tengo mucha confianza", dijo a la prensa local.