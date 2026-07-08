El Tour sube al monte sagrado: el Tourmalet

Este jueves llega el Tourmalet y el Tour está de enhorabuena porque no todos los días se visita la cumbre más emblemática de la carrera, una subida que se inauguró hace nada menos que 116 años por una vía llena de piedras y donde aquellos cacharros que pesaban como un día sin pan apenas avanzaban con dificultad cuando nadie imaginaba que un día la montaña se convertiría en un mito del deporte, más allá, incluso, del propio ciclismo.

Tourmalet es sinónimo de afrontar dificultades enormes, de las que cuesta superar y donde muchas veces se cae a mitad del camino. Es la tierra también del ‘Gigante’, un monstruo de acero con cara de bueno que pasa el invierno en un parque y que se sube cuando se retiran las nieves entre comparsas y música en un camión que lo traslada como si fuera montado en una carroza.

El perfil del Tourmalet / ASO

La cumbre pirenaica es uno de los cuatro monumentos de la cordillera junto al Peyresourde, el Aspin y el Aubisque, el único que puede competir en cuanto a dificultad. Forma parte del también denominado ‘círculo de la muerte’, una pasada hacerlo en solitario o casi, tal como realizó Eddy Merckx en 1969 mientras su mujer estaba de parto y no encontraba médico porque su ginecólogo estaba enganchado a la tele viendo la proeza de su marido.

El Tourmalet se identifica con los 2.115 metros sobre el nivel del mar, la cumbre más alta por la que pasa el Tour este año. El corredor que transite por la cima en primera posición, aparte de los puntos que se otorgan, recibirá el trofeo Jacques Goddet, que fue director del Tour durante 57 años, de 1936 a 1987 y se tragó por desgracia la interrupción de la Segunda Guerra Mundial y la muerte de Tom Simpson en el Ventoux (1969), el accidente que desencadenó el inicio de la lucha contra el dopaje.

Bahamontes y Julio Jiménez

Goddet vio al frente de todo el organigrama del Tour la épica de famosos corredores españoles que tuvieron el honor gracias a su esfuerzo de pasar primeros por la cumbre del Tourmalet, donde el inolvidable Federico Martín Bahamontes ostenta aún el récord de haber sido el corredor que más veces superó a los rivales en lo más alto de la cumbre; hasta cuatro ocasiones por tres de otro castellano ilustre, Julio, o ‘Julito’, Jiménez, ‘El relojero de Ávila’.

Federico murió en 2023, a los pocos días de terminar un Tour que ya no tuvo ánimos de seguir; mal asunto que Bahamontes no viera el Tour o un partido del Barça -tenía prohibida la entrada en algunos bares de Toledo porque como jugasen contra el Madrid enseguida se metía en líos-. ‘Julito’ murió un año antes, en 2022. Iba con unos amigos en un Mercedes cuando al salir de un tren de lavado, no se sabe qué ocurrió realmente, pero el vehículo acabó impactando contra un muro. Jiménez se sentaba detrás del coche y el golpe con el cinturón de seguridad, apretando su cuerpo, le provocó lesiones internas de las que no se pudo recuperar.

Vingegaard y Ayuso, en la salida de Granollers. / ASO

El Tourmalet los sonrió como a las figuras que cada año, aunque dejen la escapada cuando el monte aparece lejos de meta. Este jueves los corredores pasarán por lo más alto cuando aún falten 38,4 kilómetros para la llegada a Gavarnie. En el Tourmalet también dejó Demi Vollering el Tour femenino de 2023 visto para sentencia tras una ascensión prodigiosa.

Primero, el Aspin

Ahora se superará por la vertiente de La Mongie, quizá la más entrañable, después de que se transite por el Aspin. Serán 17,1 kilómetros de subida a un porcentaje medio de 7,3% y rampas que alcanzan en la parte final desniveles por encima del 8,5%.

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Cualquier cicloturista que se preste a doctorarse sobre una bici sabe que por lo menos una vez deberá enfrentarse al Tourmalet, al ritmo que sea, da igual, pero lo importante es tener una subida en la cuenta personal. Con el buen tiempo, sobre todo los fines de semana, hay una auténtica peregrinación por cualquiera de las dos vertientes. Son cicloturistas felices que cumplen un sueño y una especie de peregrinación al monte sagrado del Tour.

Fuente: El Periódico