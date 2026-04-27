CICLISMO
Tour de Romandía 2026: recorrido, perfiles de las etapas y dónde ver por TV y en directo
A qué hora empiezan las etapas del Tour de Romandía 2026 y cómo ver por TV y online desde España
El Tour de Romandía 2026, una de las grandes carreras por etapas del calendario ciclista, tendrá su pistoletazo de salida este martes 28 de abril. Algunas de las principales estrellas del pelotón se darán cita en carreteras suizas para apuntar su nombre en un palmarés que en los últimos años cuenta con grandes nombres como Primoz Roglic, Carlos Rodríguez o Joao Almeida.
La 79ª edición del Tour de Romandía, que se celebra del 28 de abril al 3 de mayo de 2026, llevará a los participantes de Villars-sur-Glâne a Leysin, pasando por un recorrido que abarca un total de 853,8 kilómetros y 14.183 metros de desnivel acumulado.
El Tour de Romandía 2026 volverá a reunir a algunas de las grandes figuras del pelotón, destacando por encima del resto a un Tadej Pogacar que se estrena en la prueba. El jefe de filas del UAE Team parte como máximo favorito a conquistar una de las pocas carreras por etapas que todavía no figura en su palmarés, aunque el tandem de Red Bull formado por Lipowitz y Roglic, además de otros grandes nombres como Oscar Onley o Lenny Martínez, apuntan a ponerle en apuros.
¿Cuál es el recorrido del Tour de Romandía 2026?
El perfil de las 6 etapas del Tour de Romandía 2026
Prólogo: Villars-sur-Glane (3,2 km, CRI)
- Hora de salida: 15:30 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:30 horas (CEST)
Etapa 1: Martigny - Martigny (170,6km)
- Hora de salida: 13:30 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:30 horas (CEST)
Etapa 2: Rue - Vucherens (173,1km)
- Hora de salida: 13:20 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)
Etapa 3: Orbe - Orbe (176,6 km)
- Hora de salida: 13:50 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:40 horas (CEST)
Etapa 4: Broc - Charmey (149,6 km)
- Hora de salida: 12:10 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 16:00 horas (CEST)
Etapa 5: Lucens - Leysin (178,2 km)
- Hora de salida: 11:50 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 16:00 horas (CEST)
¿Dónde ver el Tour de Romandía 2026 por TV y en directo?
En España, el Tour de Romandía 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las seis etapas que dan forma a la ronda suiza con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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