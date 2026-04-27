Tour de Romandía 2026: recorrido, perfiles de las etapas y dónde ver por TV y en directo

El Tour de Romandía 2026, una de las grandes carreras por etapas del calendario ciclista, tendrá su pistoletazo de salida este martes 28 de abril. Algunas de las principales estrellas del pelotón se darán cita en carreteras suizas para apuntar su nombre en un palmarés que en los últimos años cuenta con grandes nombres como Primoz Roglic, Carlos Rodríguez o Joao Almeida.

La 79ª edición del Tour de Romandía, que se celebra del 28 de abril al 3 de mayo de 2026, llevará a los participantes de Villars-sur-Glâne a Leysin, pasando por un recorrido que abarca un total de 853,8 kilómetros y 14.183 metros de desnivel acumulado.

El Tour de Romandía 2026 volverá a reunir a algunas de las grandes figuras del pelotón, destacando por encima del resto a un Tadej Pogacar que se estrena en la prueba. El jefe de filas del UAE Team parte como máximo favorito a conquistar una de las pocas carreras por etapas que todavía no figura en su palmarés, aunque el tandem de Red Bull formado por Lipowitz y Roglic, además de otros grandes nombres como Oscar Onley o Lenny Martínez, apuntan a ponerle en apuros.

¿Cuál es el recorrido del Tour de Romandía 2026?

El recorrido del Tour de Romandía 2026 / Tour de Romandie

El perfil de las 6 etapas del Tour de Romandía 2026

Prólogo: Villars-sur-Glane (3,2 km, CRI)

El perfil del prólogo del Tour de Romandía 2026 / Tour de Romandie

Hora de salida: 15:30 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:30 horas (CEST)

Etapa 1: Martigny - Martigny (170,6km)

El perfil de la etapa 1 del Tour de Romandía 2026 / Tour de Romandie

Hora de salida: 13:30 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:30 horas (CEST)

Etapa 2: Rue - Vucherens (173,1km)

El perfil de la etapa 2 del Tour de Romandía 2026 / Tour de Romandie

Hora de salida: 13:20 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)

Etapa 3: Orbe - Orbe (176,6 km)

El perfil de la etapa 3 del Tour de Romandía 2026 / Tour de Romandie

Hora de salida: 13:50 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:40 horas (CEST)

Etapa 4: Broc - Charmey (149,6 km)

El perfil de la etapa 4 del Tour de Romandía 2026 / Tour de Romandie

Hora de salida: 12:10 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 16:00 horas (CEST)

Etapa 5: Lucens - Leysin (178,2 km)

El perfil de la etapa 5 del Tour de Romandía 2026 / Tour de Romandie

Hora de salida: 11:50 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 16:00 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour de Romandía 2026 por TV y en directo?

En España, el Tour de Romandía 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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