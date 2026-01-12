El Tour pasará por 62 municipios y recorrerá 397 kilómetros en Catalunya

El Tour ya está prácticamente en Barcelona, aunque falten todavía casi siete meses para que la capital catalana vea el nacimiento de uno de los grandes acontecimientos del deporte mundial. La cuenta atrás se puso en marcha este lunes en el que la mayoría de los 62 alcaldes y alcaldesas por donde pasará la prueba en tres etapas, al margen de la ideología política, unieron fuerzas en el Palau de Pedralbes para acoger entre el 4 y el 6 de julio las tres primeras etapas de la prueba que recorrerá nada menos que 397,4 kilómetros por Catalunya.

Tour de Francia / Gorka Urresola

Será, tal como recogieron las cifras expuestas en el acto, una oportunidad única que quedó reflejada en la antológica frase pronuncia por Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, la ciudad desde donde partirá la segunda etapa de la carrera. “Desde la época del emperador Augusto, Tarragona no vivirá algo tan grande como será el Tour”. Y no es una exageración -incluso el edil se queda corto- puesto que 150 millones de espectadores, repartidos por toda Europa, y 190 países de todo el planeta, podrán ver gracias a las imágenes de televisión la salida del Tour, y con ello contemplar las obras del modernismo barcelonés y el resto de obras de una ciudad que este 2026 será capital mundial de la arquitectura.

6.650 metros de desnivel positivo

Serán tres etapas en la que los ciclistas participantes deberán afrontar 15 ascensiones por tres provincias (Barcelona, Tarragona y Girona), a través de 62 términos municipales y con 6.650 metros de desnivel positivo en un Tour que empezará con una contrarreloj por equipos, algo que no sucedía desde hacía 55 años. Será la cuarta vez en la que el Tour pasará por Barcelona: dos ocasiones en 1957, la etapa de 1965 con la histórica victoria del gran Pepe Pérez Francés y la visita de 2009, perturbada por la lluvia.

Salvador Illa, presidente de la Generalitat / Gorka Urresola

Entre el sábado 4 de julio y el lunes, día 6, los ojos del mundo, en términos deportivos, estarán mirando a Catalunya, incluso más allá de la coincidencia del Mundial de fútbol. Porque tal como reflejó Salvador Illa, presidente de la Generalitat, el Tour va más allá de sus fronteras porque defiende “los valores de Europa” contra la “ley del más fuerte” exhibida con demasiado músculo -de esos irreales que desgraciadamente tanto conoce el ciclismo- por algunos protagonistas mundiales.

La Sagrada Família

Y no sólo serán los tres días de competición (la contrarreloj por Barcelona, la etapa con salida en Tarragona y meta en Montjuïc) y la despedida del territorio, desde Granollers, atravesando la frontera por Puigcerdà, y que finalizará en parajes de la Catalunya Nord, como es la ascensión a la pequeña estación de esquí de Les Angles. Todo empezará el miércoles, 1 de julio, cuando los corredores lleguen a Catalunya y seguirá, sobre todo, el jueves, 2 de julio, con la solemne presentación de equipos ante las puertas de una Sagrada Família que espera estar reluciente y con sus torres acabadas.

“Desde el minuto cero supimos que Barcelona debía compartir el Tour con el resto de Catalunya y con más de 60 municipios que permitirán acercar la prueba a la realidad arquitectónica, cultural y paisajista catalana”, recalcó Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.

Tadej Pogacar

Miles de personas -incluso la cifra podría alcanzar los seis ceros- se volcarán con un espectáculo gratuito y que pasará por calles, barrios, ciudades y pueblos que nunca han tenido la oportunidad de acoger un evento deportivo de la magnitud del Tour. “Trataremos de que el de Barcelona sea el mejor Gran Départ de la historia”, insistió Berni Álvarez, ‘conseller’ de Deportes de la Generalitat. “No habrá en este 2026 un evento de tal envergadura no sólo a nivel catalán sino a nivel español… y sobre todo gratuito”, añadió David Escudé, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona y máximo responsable de todo el dispositivo alrededor del Tour.

La primera etapa será exclusiva de la ciudad de Barcelona, mientras la segunda recorrerá municipios como Torredembarra, Vilanova, Begues, Gavà o Molins de Rei. La tercera unirá Barcelona y Girona a través de localidades como Vic, Manlleu o Alp, por citar algunas, siempre con Tadej Pogacar a la cabeza, porque, seguro, conociendo su forma de correr, que de las tres etapas caza por lo menos una en territorio catalán, incluyendo la Cerdanya francesa.