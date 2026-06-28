El Tour llena los hoteles y sube precios en Barcelona

Los hoteles de Barcelona esperan llenos hasta la bandera la llegada del Tour de Francia, que se celebra entre el 4 y 5 de julio en Catalunya con el pistoletazo de salida a la capital catalana, y los apartamentos turísticos prevén superar el 80% de ocupación después de varias semanas al 100%.

La competición francesa llega después de un mes de junio lleno de eventos de atractivo internacional como la visita del papa León XIV, los festivales Primavera Sound y el Sónar, o el Gran Premio de Fórmula 1 en el Circuit de Montmeló.

Desde Pimec, remarcan el impacto que tendrá la carrera ciclista al promocionar el cicloturismo en Barcelona y el resto de Catalunya, y añaden que los beneficios económicos se notarán también en el comercio y la hostelería, según recoge ACN.

Un ejemplo es el hotel NH situado en la Rambla de Catalunya, a sólo una isla del céntrico cruce entre la Gran Via y el paseo de Gràcia.

Su director, Roger Grau, explica a ACN que están cerca del 100% de ocupación en los días del Tour y que han subido precios tras una gran demanda para los días de la competición.

El establecimiento no ha identificado reservas propias de la competición, pero sí ha notado un "repunte de la demanda" que se ha traducido en más reservas y en un incremento de precios. "Nos hace pensar que este evento sí ha tenido un efecto", remarca.

El turista estándar que llega, añade Grau, es propio del patrón estival habitual: el cliente español representa entre el 10% y el 15% de las reservas, siendo el resto internacionales, sobre todo de Estados Unidos y del norte de Europa.

El 'Grand Départ' del Tour llega en un junio que es un mes de "pico de empleo", por la demanda que proviene de muchos eventos internacionales. El festival Primera Sound ha sido la convocatoria que más atractivo ha tenido en el citado hotel, además de algunos congresos celebrados en Barcelona.

Fechas muy delicadas

Otros hoteles de la capital catalana han informado a ACN de que los meses estivales son fechas "muy potentes" en reservas y, si han notado alguna subida, no saben relacionarla directamente con el Tour, con otros eventos oa la llegada del periodo vacacional. Sin embargo, otros eventos sí que han registrado aumentos de precios en la noche del viernes 3 de julio.

La patronal de pisos turísticos Apartur, por boca de su directora general, Marian Muro, explica a ACN que los apartamentos turísticos tendrán una ocupación de cerca del 80% coincidiendo con la salida de la carrera. Se trata de un descenso respecto al cerca del 100% de ocupación de junio.

Para esta asociación, el Tour supone una pieza más de la "consolidación de la imagen de Barcelona en el mundo" y valora que la capital catalana es una "potencia en la organización tipos de eventos".

Cuando acabe el Tour, dice Muro, los visitantes de Barcelona serán sobre todo turistas que vienen "a disfrutar de sus vacaciones" sin que esté motivado por un evento concreto como el Sónar, la visita del Papa, el Tour o el Pride.

Noticias relacionadas

Apartur ha advertido que cuando entre en vigor la eliminación de licencias de los pisos turísticos en el 2028 puede haber una bajada de la oferta que haga subir los precios de todos los hoteles.

Fuente: El Periódico