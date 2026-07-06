El Tour es una fiesta: así se vive una caravana desde dentro

El Tour de Francia no son solo los ciclistas y las bicicletas. La experiencia del espectador va mucho más allá. El espectáculo, de hecho, empieza tres horas antes de la carrera, con la caravana publicitaria, un convoy de decenas de vehículos que se extiende durante más de 10 kilómetros, que convierte cada pueblo en una fiesta ambulante y que, durante algo más de media hora, calienta el ambiente antes de la llegada del pelotón.

El trabajo arranca apenas pasadas las siete de la mañana. Centenares de trabajadores en la sombra preparan las carrozas y los coches que desfilarán por la ruta que horas más tarde harán los ciclistas. Todo tiene que estar impoluto y reluciente.

Este domingo, en la segunda etapa en Catalunya del Tour de Francia de 2026, lo hemos vivido de la mano de Basic Fit. La gente tenía ganas de Tour. La logística, el ambiente, los paisajes y los miles de productos lanzados a la gente. Hasta dos millones de productos de marketing de regalo en dos días de prueba. Algo que se repetirá más tarde en Francia durante las 21 etapas del Tour. Unos 20 millones de regalos en total y tres semanas de intenso trabajo que incluye largas jornadas de júbilo y ambiente de lujo.

"Para el Tour de Francia, que sea en España o en Francia, hemos producido 450.000 unidades. Y tenemos llaveros, abanicos, gorras, la mochila icónica de Basic Fit, edición limitada, pero además contamos también con la caravana, tenemos un quad con la forma de la misma mochila, coches... Y además de nuestra campaña en la calle, como en el metro, autobús, Fan Park en el que estamos. Para nosotros tener esa presencia aquí en España ha sido clave y muy importante", explica Romain Bisiach, Marketing Manager de Basic Fit España.

El convoy de Basic Fit, durante la segunda etapa del Tour de Francia 2026 / Basic Fit

Tras el brífing a los conductores, la caravana se pone en marcha. Arranca aproximadamente dos horas antes del pelotón. Todo está planificado al detalle para que nada altere el engranaje de cientos de kilómetros de carretera.

Cada vehículo conoce exactamente dónde debe colocarse, cuándo acelerar, cuándo detenerse y en qué zonas está permitido lanzar obsequios al público. No es una cabalgata sin normas. Parece un desfile perfectamente coreografiado.

La seguridad es clave. Aunque el ambiente sea festivo, cada movimiento está controlado. Existen zonas donde está prohibido repartir objetos, los conductores mantienen distancias constantes y la comunicación entre los coches y con la organización es permanente. Todo mediante radio. La prioridad es que, cuando llegue la carrera, la carretera esté completamente despejada.

La música acompaña cada convoy. Es un acompañante indispensable para animar los miles de espectadores que pasan horas bajo el intenso sol. Hay niños con bolsas vacías preparadas para llenarlas de gorras, llaveros, dulces o camisetas. Los más veteranos conocen todos los trucos: desde dianas para llamar la atención, disfraces llamativos o colocaciones estratégicas en el recorrido para tener más opciones de 'goodies'.

"Para nosotros es mucho más que una caravana publicitaria. Es una tradición del Tour de Francia y que une a muchas más personas que solo los deportistas. Hay familias, las marcas, los niños y eso para nosotros es un momento muy importante y es una forma de compartir esos momentos con muchas más personas y de una forma muy divertida", dice Bisiach.

Uno de los coches de Basic Fit, en la caravana publicitaria del Tour de Francia 2026 en su paso por Cataluña / Basic Fit

"Compartimos los valores como el esfuerzo, la comunidad y el de hacer que el deporte sea más accesible. La segunda por el territorio. Ese año tuvimos la suerte de empezar el Tour de Francia en España, en Cataluña, y tenemos gimnasios en toda la parte del Tour. 249 clubes en España y 900 en Francia. Y eso lo vemos como una herramienta comunicativa muy grande para nosotros", añade.

Los integrantes de la caravana saludan sin descanso durante más de cien kilómetros (168,5 solo en la etapa de este domingo). Sonríen, bailan, lanzan regalos y mantienen la energía incluso cuando la carretera atraviesa largas rectas sin apenas público. Para las marcas, no se trata solo de repartir merchandising, sino de crear recuerdos.

Noticias relacionadas

Algunos reciben la caravana con la misma ilusión que el pelotón. Como si los Pogacar, Vingegaard o Evenepoel repartieran llaveros. Es ya una tradición del Tour, y muchos llevaban tiempo esperando esta oportunidad en las ciudades catalanas.