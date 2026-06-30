El Tour convertirá a Barcelona en un enorme pabellón deportivo

Ya no queda nada, un suspiro, primero con la presentación de equipos a los pies de la Sagrada Família (este jueves a partir de las 18 horas) y luego las dos etapas, plena competición, el ‘maillot’ amarillo ya en juego, que acabarán a las puertas del Estadi Lluís Companys. Este miércoles aterriza Tadej Pogacar, el gran favorito, en Barcelona; Jonas Vingegaard, su gran oponente lleva desde el fin de semana rodando por los alrededores de la capital catalana. Y todos a jugarse los cuartos desde el sábado en una contrarreloj por equipos que, en palabras del alcalde Jaume Collboni, mostrará la “Barcelona de la renovación”.

El entusiasmo, a cuatro días del inicio de la prueba, cautiva al Gobierno municipal de Barcelona. Collboni desea que sea el mejor Grand Départ del Tour y superar el listón tan alto que dejaron otras ciudades que han acogido este año el inicio de la carrera, como Copenhague en 2022. “Queremos escribir una página en la historia del Tour”, recalcó David Escudé, concejal de deportes y máximo responsable de la organización catalana de la ronda francesa. Prácticamente no quedan plazas hoteleras en la ciudad. “Aunque no hemos hecho el Grand Départ para atraer a los turistas”, recalcó el alcalde en un encuentro informal con periodistas. Se espera que más de 800.000 personas, entre locales y foráneos, sigan el desarrollo del estreno del Tour.

Fiestas en todas las localidades

“Mucha gente nos pide entradas para la salida o la meta, que no tenemos, pero les decimos que el Tour convertirá a Barcelona en un inmenso pabellón deportivo”, añade Escudé, mientras Collboni, a su lado, asiente con la cabeza. Será un escenario enorme, gratuito para todo el mundo, una cancha casi universal en la que también jugarán, domingo y lunes, las poblaciones por las que pasará la carrera. De hecho, en el aspecto más ciudadano que deportivo, la mayoría de las localidades preparan actividades culturales y musicales que, de hecho, durarán más que el propio y fugaz paso de la carrera.

Jaume Collboni muestra el recorrido del Tour en la maqueta de la ciudad en la Casa de l'Arquirtectura. / S. L-E.

Será, además, la primera vez que dos televisiones públicas, TVE y TV3, ofrecerán el Tour en directo; unos en castellano y otros en catalán. Nadie desea errores cuando ya comienza a llegar a Barcelona parte de la caravana del Tour. Este miércoles, de hecho, ya se empezará a ver el cuerpo del Tour paseando por Barcelona, sobre todo porque por la mañana se abre el Palau Sant Jordi como acogida a personas y vehículos que inician el sábado el peregrinaje ciclista entre la capital catalana y París, adonde se llegará el domingo 26 de julio. Lo inaugura Collboni.

Tres distritos de la ciudad acogerán la contrarreloj del sábado, mientras que el domingo la competición se concentrará en Montjuïc, la montaña ciclista de la ciudad, punto habitual de llegada en las visitas de la Vuelta y la Volta y la desaparecida Escalada de Montjuïc.

Los ministros

Los primeros ciclistas han llegado este martes por la tarde. Poco a poco, se irá poblando la ciudad de visitantes de muchos lugares. La organización cree que la afición francesa esperará principalmente a la etapa del lunes conforme el Tour se vaya acercando a su frontera.

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El sábado se están desbordando las peticiones de entradas para la zona acotada de la carrera, tanto en meta como en llegada. A las 14.30 horas se abrirá el gran ‘village’ del Tour en el Fórum. Hasta tres ministros del Gobierno han confirmado ya su presencia: Jordi Hereu (Industria) y exalcalde de Barcelona (trajo la etapa de 2009), Arcadi España (Hacienda), un gran aficionado a este deporte, y Ernest Artasun como ministro de Cultura y barcelonés de nacimiento. El Tour ya está aquí.

Fuente: El Periódico