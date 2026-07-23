Richard Carapaz da el golpe en la tierra de Ocaña

En la montaña de Luis Ocaña sólo podía ganar un gran corredor, todo un antiguo campeón olímpico como Richard Carapaz que, ahora, en su veteranía, se dedica más a las etapas que a las generales. En los parajes que el ciclista conquense pintó para la historia del Tour, Tadej Pogacar llegó de amarillo, pero con medio equipo enfermo. Sólo Isaac del Toro se mantuvo a su lado. ¿Levantaron el pie? ¿Cómo tendrá a los escuderos para Alpe d’Huez? ¿Él resiste a todo incluso a bacterias y virus?

En 1971, la primera vez que el Tour llegó a Orcières-Merlette, Ocaña se presentó como el héroe que había destrozado a Eddy Merckx para empezar a ganar una Grande Boucle que nunca fue suya porque días después se cayó en Menté y abandonó la prueba. Una tragedia en toda regla.

Hace 55 años...

Han pasado 55 años de la gesta de Ocaña y el Tour asciende por la misma cima con la sensación de tregua, con el susto en el cuerpo por lo que les espera viernes y sábado en Alpe d’Huez donde ya hay tanta gente que las autoridades locales cerraron el ascenso por las 21 famosas curvas ocho horas antes de lo previsto. Mientras Carapaz iba en fuga con los aventureros de la 18ª etapa, los gendarmes clausuraban a las 14 horas del jueves la subida a los coches, a los turistas y a todos aquellos que no tuvieran una reserva confirmada en la cima alpina.

Rodaba Carapaz en compañía de Raúl García Pierna, el chico de Tres Cantos, población madrileña por donde pasa uno de los mejores carriles bici de la comunidad. Escuchaba atentamente los consejos que le daba Eusebio Unzué, que por una vez se animó a seguir la etapa en uno de los coches del Movistar. Sugerencias de quien ha estado en 44 Tours, pero que sólo sirven si, aparte de voluntad, hay piernas de hierro ante compañeros como Carapaz o Matteo Jorgenson, un doble vencedor de la París-Niza que ha cogido los galones del Visma después de la caída y retirada de Jonas Vingegaard.

Con tanto adversario, un día más buscando un imposible en la oficina del Tour, García Pierna sólo tuvo la opción de cruzar la línea de llegada en sexto lugar, premio que le puede llenar de orgullo; la constancia, entre los mejores, pero lejos de las posiciones de podio y de la victoria que anhela el Movistar que no gana una etapa desde que Nairo Quintana triunfó en el Galibier por allá 2019. Demasiados años para un equipo que se ha llevado Tours con Perico, con Induráin y con Pereiro.

Andaba la radio del UAE, el equipo de Pogacar, con las baterías calientes de animar a los corredores. Cuatro se descolgaban porque estaban enfermos desde el inicio de la etapa. Eran McNulty, Yates, Wellens y Veermeerch. El primero no aguantó y tuvo que abandonar, primera baja para el conjunto del jersey amarillo y con las dudas de saber cómo estarán en la doble ruta hacia Alpe d’Huez.

Sin probar a Pogacar

Nadie quiso probar a Pogacar, ¿’fair play’ o miedo a la reacción del esloveno? Carapaz, por delante, iba a lo suyo. “Era una etapa loca”, reconoció tras ganar. “Hubo muchos cortes y traté de meterme en todos hasta que di el golpe definitivo”. A tres kilómetros lanzó el demarraje preciso y se vio solo, con la meta de Ocaña esperándolo y con tiempo para celebrarlo. Había ganado en la misma zona alpina hace dos años, en un Tour que lo vio en el podio con la tercera posición de 2021, por detrás de la pareja Pogacar-Vingegaard, que este año no se saludarán en los Campos Elíseos.

Hace cuatro años llegó el Tour a los escenarios de Ocaña. Fue un día casi para llorar, ni un alma en las cunetas. Todo vacío. Todo cerrado por el covid. Aquello no era la ronda francesa, sino más bien otra cosa, como si hubiesen cambiado la carrera sin el público que animó a Carapaz y compañía mientras superaban el ascenso.

Ganó entonces Primoz Roglic en un esprint en el que superó a Pogacar aunque todos los favoritos llegaron juntos en una etapa alpina que se presentó antes de tiempo, como aperitivo y mucho más suave que la vivida en el triunfo de Carapaz.

Hazañas que no se olvidan

García Pierna se fue enseguida, media vuelta y a hacer la bajada hacia el autocar del Movistar mientras todavía había compañeros y adversarios que estaban subiendo, más de un centenar, como los tres rezagados de Pogacar. Hay mucho cansancio, demasiados días corriendo bajo el suplicio de un sol de justicia y con una mayoría pensando en el martirio que les espera los dos próximos días en Alpe d’Huez. Allí estará todo abierto en la lucha por el podio a partir de la segunda plaza y con la duda de ver la respuesta de los compañeros de Pogacar por si llega algún momento comprometido.

Noticias relacionadas

Pogacar y Carapaz se abrazaron detrás del podio como si fuese un homenaje a aquel Ocaña que dejó a 68 corredores que fueron repescados fuera de control y azotó a Merckx con casi nueve minutos de ventaja. Hay hazañas que nunca se olvidan en la historia del Tour.