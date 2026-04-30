La peste porcina pone en riesgo el paso del Tour por Collserola

El brote de peste porcina que afecta desde hace meses al parque de Collserola está poniendo en riesgo el paso de la segunda etapa del Tour por ese paraje, aunque todavía la organización de la carrera está a la espera del informe definitivo que se debe emitir por parte de los departamentos de Interior y de Agricultura de la Generalitat que se deberá acabar de concretar en los próximos días. Los técnicos de Govern son los que tienen la última palabra.

El Govern es partidario de un cambio de recorrido en la parte final de la segunda etapa por lo que ha pedido a la organización que valore un nuevo escenario para entrar en Barcelona sin pasar por Collserola al argumentar "rigor y responsabilidad" en la gestión del brote de peste porcina. "No es la primera vez que se cambia un tramo de trazado a causa de una crisis sanitaria. El Govern apuestra porque se pueda completar todo el recorrido con presencia de público".

No sería muy productivo organizar el paso del Tour por Collserola sin público, en una segunda etapa que sale de Tarragona, se prevé que sea histórica, y que en cualquier caso se debe decidir en las tres subidas previas al Castell de Montjuïc, en el circuito por la montaña barcelonesa, antes de la llegada, también en cuesta, a las puertas del Estadi Olímpic Lluís Companys.

El precedente del Tour 2025

Existe el precedente que se vivió el año pasado en la 19ª etapa del Tour, entre Albertville y la cima de La Plagne, cuando se eliminó el interesante paso por el Col de Saisies debido a un brote de dermatitis nodular contagiosa en un rebaño vacuno, a fin de evitar la propagación de la enfermedad por el tránsito de aficionados.

Infografía de la Etapa 2 del Tour 2026 en Barcelona.

La peste porcina sigue activa en Collserola y se han detectado varios nuevos casos entre la población de jabalíes. Este mes de abril hay 19 municipios barceloneses en la zona de riesgo y unos pocos kilómetros de la segunda etapa del Tour transitan por el lugar afectado, concretamente el ascenso y descenso a Santa Creu d’Olorda, donde las previsiones apuntan a la presencia de numerosos aficionados antes de que la carrera entre al casco urbano barcelonés por el distrito de Sarrià.

La organización local

No es responsabilidad de los organizadores locales -Ayuntamiento y Diputación de Barcelona llevan más de un año trabajando en el recorrido ya cerrado-, tomar la decisión final, sino de los técnicos de Interior y Agricultura de la Generalitat por cuestiones de salud pública. Lo lógico, en este caso, sería inclinarse por un cambio de recorrido, más que llevar a los ciclistas a través de un paraje sin público con lo que restaría colorido y espectacularidad a una etapa aliada con la historia del deporte catalán. Y en este sentido gira la propuesta de la Generalitat.

De hecho, por la experiencia de anteriores Tours, tratándose sobre todo de la primera etapa en línea, no es previsible que los grandes protagonistas de la prueba (Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Van der Poel, Van Aert, Ayuso y Seixas, si finalmente se decide a participar) se muevan antes de llegar a Montjuïc por lo que deportivamente no debería plantear problemas la eliminación de la subida a Santa Creu d’Olorda más allá de la belleza del recorrido.

Las decisiones se tomarán relativamente rápido coordinados con el Tour y el Ayuntamiento de Barcelona" Berni Álvarez — Conseller d'Esports de la Generalitat

La organización mantiene la necesaria discreción, aunque la decisión final se tomará la próxima semana. “Se están valorando cosas, estamos hablando con Agricultura, Interior y con el Ayuntamiento de Barcelona exactamente de cómo podría afectar, en un sentido u otro. Supongo que se tomarán decisiones relativamente pronto, aunque todo se debe hacer muy bien coordinado con el Tour, Interior, Agricultura y el Ayuntamiento de Barcelona para ver cuáles son los escenarios”, afirmó este jueves a EL PERIÓDICO, Berni Álvarez, ‘conseller’ d’ Esports.

Un plan B

Por esta razón, se trabaja en un plan B, el que apuesta la Generalitat, que llevaría a los ciclistas a llegar a Barcelona por otra vía, que no puede ser otra, una vez consultados los mapas de carreteras y accesos de la zona, que acercarse a la plaza de Espanya a través de Esplugues y L’Hospitalet, dos poblaciones que ahora serían agraciadas con el boleto del Tour, sin haber tenido números previamente.

De hecho, ningún municipio de los que llevan meses trabajando la etapa se vería afectado por el cambio e incluso, si se accede a la plaza de Espanya a través de la calle de Sants, una apuesta lógica consultando los mapas, se producirá un hecho histórico que todavía pondrá mayor énfasis a la segunda etapa: el paso de los corredores del Tour ante la antigua e histórica sede de la Unió Esportiva de Sants, creadora de la Volta, en un simbólico homenaje de la principal prueba ciclista del mundo a la ronda catalana.