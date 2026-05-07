Oficial: El Tour recorta 16 kilómetros su segunda etapa (Tarragona-Barcelona) para evitar Collserola por la peste porcina

El Tour de Francia 2026 ha modificado el recorrido de su segunda etapa, prevista para el domingo 5 de julio entre Tarragona y Barcelona, y reducirá su kilometraje en unos 16 kilómetros. La jornada, que inicialmente debía tener 182,4 kilómetros, pasará finalmente a disputarse sobre 168,4 kilómetros.

El cambio se ha realizado a petición de la Generalitat de Catalunya con el objetivo de evitar el paso por el Parc de Collserola, actualmente zona restringida por el brote de peste porcina africana (PPA). La modificación también permitirá que todo el trazado pueda contar con presencia de público, algo que no habría sido posible en el tramo previsto inicialmente por el parque natural debido a las restricciones vigentes.

En concreto, a la altura del kilómetro 123, los ciclistas dejarán Molins de Rei y continuarán por la N-340 hasta llegar a plaza Espanya, sin atravesar Collserola, como contemplaba el recorrido original. La entrada a Barcelona será, por tanto, más directa tras dejar atrás los municipios del Baix Llobregat.

Petición del Govern

La modificación ha sido propuesta por el Ayuntamiento a petición del Govern y consensuada con la organización del Tour. Según las instituciones implicadas, se ha buscado alterar lo mínimo posible el recorrido previsto y favorecer que la jornada mantenga su carácter de gran fiesta ciudadana alrededor del ciclismo.

Con el nuevo trazado, la carrera ampliará su paso por Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat y Sant Just Desvern, y también atravesará L’Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat antes de entrar en Barcelona.

El Govern ha defendido la necesidad de mantener una gestión rigurosa del brote de peste porcina africana, que comporta restricciones de acceso al medio natural en la zona afectada. El objetivo es evitar la expansión del virus, impedir la dispersión de los jabalíes y facilitar el trabajo de los equipos profesionales encargados de erradicar la enfermedad.

La peste porcina africana es una enfermedad vírica grave que afecta al cerdo doméstico y al jabalí. No se transmite a las personas, pero su elevada virulencia, rápida difusión y fuerte impacto económico y comercial obligan a aplicar medidas estrictas de control, de acuerdo con la normativa europea.

No es la primera vez que el Tour de Francia se ve obligado a modificar un tramo por una crisis sanitaria. El año pasado ya se cambió parte de un recorrido en territorio francés debido a la dermatosis nodular contagiosa.

Imagen del nuevo recorrido de la segunda etapa del Tour 2026 / Govern

Tres etapas en Catalunya

El Grand Départ Barcelona 2026 contará con tres etapas en Catalunya. La primera se disputará el 4 de julio, con una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros en Barcelona, con salida en el Parc del Fòrum y paso por puntos emblemáticos como la fachada marítima y la Sagrada Família antes del exigente final con doble subida hasta el Estadi Olímpic de Montjuïc.

El 5 de julio llegará la segunda etapa entre Tarragona y Barcelona, que terminará con el ascenso al castell de Montjuïc. Un día después, el 6 de julio, la tercera etapa saldrá desde Granollers y finalizará en la localidad francesa de Les Angles.

Antes del inicio de la carrera, el 2 de julio, Barcelona acogerá la tradicional presentación oficial de los equipos participantes.